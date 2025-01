VIDEO Surpriză la Australian Open: Paula Badosa, în semifinale după ce a eliminat-o pe a treia favorită

Paula Badosa a răsturnat calculele hârtiei și a învins-o pe Coco Gauff, una dintre marile favorite la câștigarea Australian Open 2025. Iberica a trecut de Gauff în două seturi, scor 7-5, 6-4.

În vârstă de 27 de ani, Badosa ajunge în premieră într-o semifinală de Grand Slam. De asemenea, este pentru prima dată când Paula învinge o jucătoare de TOP 10 WTA într-un turneu major.

De cealaltă parte, Coco era neînvinsă din luna noiembrie a anului trecut, americanca fiind campioană de Grand Slam: s-a impus la US Open 2023.

Pentru Paula va urma duelul cu învingătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka (lidera WTA și campioana ultimelor două ediții de la Melbourne) și Anastasia Pavlyuchenkova (locul 32 mondial).

First Grand Slam semifinal, first win against a Top 10 opponent in a Grand Slam – Paula Badosa, this was a lesson in class and conviction 👏👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @paulabadosa • #AO2025 pic.twitter.com/O14jgI05KT

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025