VIDEO Reuters a publicat imagini din satul iranian atacat de Pakistan cu rachete și drone. Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu

Agenția Reuters a publicat joi primele imagini din satul iranian pe care Pakistanul l-a atacat cu rachete și drone. Oficialii din Pakistan au declarat că au lovit joi militanții separatiști Baloch din interiorul Iranului, într-un răspuns la două zile după ce Teheranul a declarat că a atacat bazele unui alt grup de pe teritoriul pakistanez.

Presa iraniană a declarat că mai multe rachete au lovit un sat din provincia Sistan-Baluchestan, care se învecinează cu Pakistanul, ucigând cel puțin nouă persoane, inclusiv patru copii.

Atacurile au loc pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de instabilitatea din Orientul Mijlociu de la atacul teroriștilor Hamas asupra Israelului la 7 octombrie.

Pakistan’s army said it carried out precision strikes in Iran using killer drones, rockets, loitering munitions and stand-off weapons that struck ‘terrorist’ groups Balochistan Liberation Army and the Balochistan Liberation Front https://t.co/f0jBRr9LNB pic.twitter.com/qx1pcwQYvS

— Reuters (@Reuters) January 18, 2024