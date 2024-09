VIDEO Reportaj Sky News despre turiștii din România care ignoră avertismentele și se fotografiază cu urșii de pe marginea drumurilor

Urșii au devenit o atracție turistică, unii oameni părăsindu-și mașina pentru a face fotografii cu animalele, în ciuda avertismentelor de a evita animalele. Turiștii ignoră avertismentele, iar urșii se plimbă pe marginea drumurilor din România, transmite Sky News.

Tourists in Romania are ignoring warnings as bears roam around roadsides 🐻

Some people are even leaving their car to take photos with the animals ⚠️ pic.twitter.com/wp5MRjBdRg

