VIDEO Povestea parașutistei românce care a doborât recordul de înălțime la salturi în echipă deasupra Cercului Polar de Nord: “De când eram copil am visat că pot zbura”/ De la jobul de programator la sărituri de la 3.000 de metri înălțime

„Am văzut un anunț pentru cursuri gratuite de parașutism în cadrul Aeroclubului României. Aceasta a fost clipa în care am știut că vreau să fac parașutism. M-am înscris la aceste cursuri, iar sub îndrumarea instructorului Doru Baciu am făcut primele salturi și mi-am obținut licența”, explică ea.