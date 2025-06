VIDEO Momentul în care Israelul „atacă televiziunea de stat iraniană”

Canalul de știri israelian i24 a publicat o înregistrare video care pare să arate momentul în care loviturile aeriene lovesc televiziunea de stat iraniană IRIB, în timpul unei transmisii în direct, scrie The Telegraph.

În filmare, se aude o prezentatoare a canalului TV spunând: „Ceea ce tocmai ați văzut și zgomotul pe care l-ați auzit este atmosfera plină de praf din studio”.

Un bărbat nevăzut este apoi auzit spunând: „Allahu Akbar. Allahu Akbar”.

WOW! Iran’s State TV was just bombed LIVE ON AIR by IDF aircraft.

This is WILD… 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PU9GL7tVW0

— Cillian (@CilComLFC) June 16, 2025