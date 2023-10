VIDEO Masacru la un festival de muzică din sudul Israelului făcut de teroriștii Hamas: Peste 250 de cadavre au fost găsite, tinerii s-au ascuns în livezi din calea rafalelor de gloanțe

De săptămâni întregi, iubitori de muzică entuziasmaţi aşteptau cu nerăbdare festivalul Supernova, organizat în deşertul din sudul Israelului pentru a coincide cu festivalul evreiesc Sukkot, relatează bbc.com, citat de News.ro.

„A venit momentul în care întreaga familie este pe cale să se reunească din nou”, au scris organizatorii pe reţelele de socializare înainte de a începe. „Şi ce distracţie va fi!”.

După doar câteva ore, paginile lor de pe reţelele de socializare sunt acum invadate de oameni disperaţi care încearcă să-i găsească pe cei dragi, după ce teroriștii Hamas au luat cu asalt festivalul şi au deschis focul ca parte a unui imens atac surpriză asupra Israelului.

Dintre participanţii la festival, Ortel a declarat că primul semn că ceva nu era în regulă a fost când o sirenă a pornit în zori, avertizând că se lansează rachete. Martorii oculari au spus că rachetele au fost urmate rapid de focuri de armă.

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasttack at Music Festival for Peace in Southern #Israel ? 250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians. #hamasattack #Hamas pic.twitter.com/S64N9X2IPa

„Au oprit curentul electric şi dintr-o dată, de nicăieri, ei au intrat înăuntru trăgând focuri de armă, deschizând focul în toate direcţiile”, a declarat ea pentru Channel 12 din Israel.

„Cincizeci de terorişti au sosit în dube, îmbrăcaţi în uniforme militare”, a spus ea.

Oamenii au încercat să fugă, a spus ea. Alergau pe nisip şi se urcau în maşini pentru a pleca.

Dar participanţii la festival au spus că erau jeepuri pline de bărbaţi înarmaţi, care trăgeau în maşini.

„Au tras rafale, iar noi am ajuns la un punct în care toată lumea şi-a oprit maşinile şi a început să fugă. M-am urcat într-un copac, un tufiş ca acesta, iar ei au început să împroaşte oamenii. Am văzut mulţimi de oameni răniţi aruncaţi de colo-colo, iar eu eram într-un copac şi încercam să înţeleg ce se întâmplă.”

Locul de desfăşurare a festivalului – cu trei scene, o zonă de camping şi o zonă de bar şi restaurant – era în deşertul Negev, în apropiere de Kibbutz Re-im. Acest loc nu este departe de Fâşia Gaza, de unde luptătorii Hamas au trecut în zori pentru a lansa atacul. Aceştia s-au infiltrat în oraşe şi sate, luând zeci de persoane ostatice.

Participant la festival, Adam Barel a declarat pentru Haaretz că toţi cei prezenţi la rave erau conştienţi de faptul că exista posibilitatea unor tiruri de rachete în zonă – dar focurile de armă au fost un şoc.

La fel ca mulţi alţii, el a încercat să scape cu maşina sa – dar oamenii înarmaţi trăgeau în ei, aşa că a ieşit şi a fugit. „Oamenii au fost împuşcaţi”, a spus el. „Ne-am ascuns. Toată lumea a fugit pe unde a putut”.

Esther Borochov a declarat pentru Reuters că pleca cu maşina când vehiculul ei a fost lovit. Ea a văzut un tânăr care conducea o altă maşină, care i-a spus să urce. Ea a făcut-o – dar bărbatul a fost apoi împuşcat de aproape. Esther a spus că a făcut pe moarta până când a fost salvată în cele din urmă de militarii israelieni.

„Nu-mi puteam mişca picioarele”, a declarat ea pentru Reuters de la spital. „Soldaţii au venit şi ne-au dus în tufişuri”.

Mulţi participanţi la festival – precum Ortel – s-au ascuns în tufişurile şi livezile de fructe din apropiere timp de ore întregi, în speranţa că militarii vor ajunge şi îi vor salva.

„Am pus telefonul pe modul silenţios şi apoi am început să mă târăsc printr-o livadă de portocali”, a spus Ortel. „Focuri de armă reale şuierau deasupra mea”.

Gili Yoskovich a povestit pentru BBC cum s-a ascuns într-o livadă de pomelo. „Mergeau din copac în copac şi trăgeau. Am văzut că oamenii mureau peste tot. Am fost foarte tăcută. Nu am plâns, nu am făcut nimic.”

În cele din urmă, după trei ore, ea a auzit nişte voci de soldaţi israelieni şi a decis să fugă spre ei pentru a se pune la adăpost.

Un alt martor a declarat pentru Channel 12 că au fost „patru-cinci ore de film de groază… Am fugit ca nebunii, a fost pur şi simplu o nebunie”.

Numărul persoanelor ucise şi rănite la festival nu este încă clar. De asemenea, nu se ştie dacă Hamas a luat pe cineva ostatic de la petrecere, aşa cum a făcut în alte oraşe şi sate.

Dar Yaniv, un medic de urgenţă care a fost chemat la festival, a declarat pentru televiziunea publică Kan News: „Sunt cel puţin 200 de cadavre de israelieni în zona în care am fost”.

„A fost un masacru”, a spus el. „Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. A fost o ambuscadă planificată. În timp ce oamenii ieşeau pe ieşirile de urgenţă, grupuri de terorişti îi aşteptau acolo şi au început pur şi simplu să-i elimine.

„Erau 3.000 de persoane la eveniment, aşa că probabil că ştiau. Aveau informaţii de la serviciile de informaţii”.

Prietenii şi membrii familiilor celor dragi dispăruţi speră acum cu disperare să îi găsească.

Printre cei dispăruţi se numără britanicul Jake Marlowe, în vârstă de 26 de ani, care lucra ca agent de securitate la evenimentul muzical, şi turista germană Shani Louk, a cărei mamă crede că a fost răpită.

O altă femeie, Noa Argamani, în vârstă de 25 de ani, se crede că a fost luată ostatică la festival, spun familia şi prietenii ei.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023