VIDEO Legea „agenților străini” din Georgia, după model rusesc: În ciuda avertismentelor că vor fi arestaţi, mii de protestatari au stat peste noapte în faţa Parlamentului pentru a-i împiedica luni pe deputaţi să intre

Premierul georgian Irakli Kobahidze a promis duminică să meargă mai departe cu legea referitoare la „agenţii străini” – care a declanşat o criză politică în ţară – după ce opozanţii proiectului de lege au venit la unul dintre cele mai ample proteste înregistrate de la independenţa ţării faţă de Uniunea Sovietică în 1991, relatează Reuters şi AFP, citată de News.ro.

Kobahidze a declarat într-un briefing televizat că partidul de guvernământ Visul Georgian va asigura adoptarea proiectului de lege în a treia lectură în această săptămână şi a ameninţat protestatarii cu urmărirea penală, în cazul în care vor recurge la violenţă.

Once again, the EU anthem at the protest in Tbilisi. pic.twitter.com/q9uYmevawV

Opoziţia georgiană a cerut celor care nu sunt de acord cu proiectul de lege să vină la un protest care să dureze toată noaptea, în faţa Parlamentului, pentru a-i împiedica pe deputaţi să intre în clădire luni, când ar trebui să înceapă dezbaterea pentru cea de-a treia lectură a proiectului de lege.

Acesta prevede ca organizaţiile care primesc mai mult de 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca agenţi de influenţă străină, în caz contrar riscând amenzi. Ţările occidentale şi opoziţia georgiană îl denunţă ca fiind autoritarist şi de inspiraţie rusă. Criticii o aseamănă cu legea „agentului străin” din 2012 din Rusia, care a fost folosită pentru a-i urmări pe criticii Kremlinului lui Vladimir Putin.

Chilly midnight in Tbilisi, people stay at the parliament overnight to protest Russian law in the morning when the 3rd reading of the draft law starts.

Today Internal Affairs Minister threatened protesters w up to 4 years in prison in case they attempt to block the parliament. pic.twitter.com/LufsUkYuzq

— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 12, 2024