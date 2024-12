VIDEO La zece luni după o dublă fractură de tibie și peroneu, schioarea Sofia Goggia a câștigat Super G la Beaver Creek

Italianca Sofia Goggia a câştigat, duminică, primul Super G al sezonului la schi, la Beaver Creek (SUA), devansând-o pe elveţianca Lara Gut-Behrami şi pe austriaca Ariane Raedler.

Revenită în acest weekend după ce a suferit o dublă fractură de tibie şi de maleolă tibială la piciorul drept, la un antrenamentul în februarie, Sofia Goggia, în vârstă de 32 de ani, a reuşit o nouă performanţă de top, devansând-o cu 48 de sutimi pe Gut-Behrami şi cu 55 de sutimi pe Raedler.

La o zi după ce a terminat pe locul al doilea la coborârea de la Birds of Prey, care a fost pentru prima dată în programul Cupei Mondiale feminine, italianca a luat startul cu numărul 13 şi a schiat mai repede decât celelalte favorite care au plecat înaintea ei.

Campioana olimpică la super-G Lara Gut-Behrami a urcat pe podium pentru a doua oară în acest weekend, după ce sâmbătă a ocupat locul al treilea la coborâre.

Cornelia Hütter din Austria, care s-a impus sâmbătă, a fost devansată pe podium de compatrioata sa Ariane Raedler, care a plecat de pe locul 20 şi a obţinut al doilea podium din carieră în Cupa Mondială, primul tot în super-G, transmite News.ro.

