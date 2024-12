VIDEO Joe Biden a adormit în timpul unui summit istoric cu liderii africani

Se pare că alegerile prezidențiale din noiembrie au fost epuizante pentru Joe Biden. Miercuri, 4 decembrie, președintele american, în vârstă de 82 de ani, a închis ochii pentru câteva secunde bune, în timpul unei reuniuni în Angola, în sud-vestul Africii, potrivit Le Figaro.

Joe Biden participa la o masă rotundă cu lideri africani pentru a discuta despre proiectul de infrastructură Lobito Corridor, care ar putea transporta pe calea ferată minerale vitale din Republica Democrată Congo și Zambia către Occident. Statele Unite au acordat un împrumut de 550 de milioane de dolari pentru a sprijini acest proiect ambițios, pe care Joe Biden l-a descris drept o „revoluție”.

Joe Biden fell asleep while African leaders were giving him commendations. pic.twitter.com/93EVr0AREr

— Ian Miles Cheong (@stillgray) December 4, 2024