VIDEO Istoricul Dennis Deletant este câștigătorul Premiului „Romulus Rusan”, pentru volumul „În căutarea României. O aventură personală din `65 până azi”

Istoricul Dennis Deletant este câștigătorul Premiului „Romulus Rusan” pentru volumul „În căutarea României. O aventură personală din `65 până azi”. Evenimentul de decernare are loc marți seara, în sala de conferințe a reprezentanței Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței din București.

Volumul este unul de memorii, dar nu oferă doar povestea unui singur om, ci și o perspectivă asupra istoriei României în a doua jumătate a secolului al XX-lea și în primii ani ai secolului al XXI-lea, spusă din punctul de vedere al profesorului și istoricului care a studiat România, limba și cultura acesteia în decursul unei cariere de peste cinci decenii, în care a vizitat țara cu fiecare ocazie, în ciuda obstacolelor impuse de regimul comunist, notează Info Sud-Est.

Finaliștii premiului „Romulus Rusan”, ediția 2023, alături de Dennis Deletant, sunt Cristina Cioabă, Monica Lovinescu, Filip-Lucian Iorga (editor), Sorin Trâncă și Constantin Vasilescu (coord.), Clara Mareș, Florin S. Soare, Alin Mureșan, Constantin Petre.

Cariera academică a profesorului Dennis Deletant, începută în 1969 ca asistent la University College of London, se întinde pe o durată de peste jumătate de veac, pe două continente și în cuprinsul câtorva dintre cele mai prestigioase universități și institute de cercetare din lume: University College of London, Georgetown University (Washington D.C.), Universitatea din Amsterdam, Center for Advanced Holocaust Studies din cadrul U.S. Holocaust Memorial Museum (Washington D.C.), Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center, Washington D.C.

Universități și institute de cercetare din România au beneficiat, în ultimele trei decenii, de aportul științific și de consultanța profesorului Dennis Deletant. Este autorul a sute de articole, studii științifice și volume dedicate istoriei României.

În momentul de față, este membru al structurilor decizionale ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” și al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Dennis Deletant a fost unul dintre fondatorii Memorialului Victimelor Comunismului de la Sighet și rector al Școlii de Vară de acolo.

Premiul „Romulus Rusan” pentru cartea de literatură a memoriei a fost instituit în 2022 de Fundaţia Ana Blandiana & Romulus Rusan şi Fundaţia Spandugino. Acest premiu celebrează personalitatea extraordinară a lui Romulus Rusan, scriitor, intelectual public de marcă al ultimelor decenii, ctitor de instituţii fundamentale pentru destinul autentic democratic al României, luptător de cursă lungă pentru memoria profundă, în adevăr, a istoriei recente.

Criterii de eligibilitate: Juriul ia în discuție cărțile apărute în limba română în cursul anului precedent, precum și contribuțiile cele mai importante pentru construirea unui adevărat patrimoniu al memoriei.

Juriul celei de-a treia ediții a Premiului „Romulus Rusan” are următoarea componență: Mihai Zamfir (președinte), Ion Pop, Nicolae Prelipceanu, George Ardeleanu, Ana Blandiana, Cristian Pătrășconiu, Lavinia Spandonide.

Trofeul premiului „Romulus Rusan” este realizat de artista Maria Pop Timaru.

Câștigătorul primei ediții a Premiului „Romulus Rusan” a fost Dorian Galbinski (Dorian Galor) pentru cartea Viața trece ca un glonț. Memoriile unui reporter BBC, Editura Humanitas, 2021.

Câștigătorul celei de-a doua ediții a Premiului „Romulus Rusan” a fost Ion Vianu pentru cartea Investigații mateine. Amintiri (Editura Polirom), 2022.