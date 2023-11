VIDEO Imagini emoționante de la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile lor: ”Mama s-a întors!”/ Hamas a început să elibereze ostatici

Hamas a început să predea Crucii Roşii ostatici israelieni. Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a început să predea Crucii Roşii ostatici israelieni, declară o sursă din cadrul Hamas şi o sursă israeliană CNN, citată de News.ro.

‘Your dream came true, we are going home’

Yoni Asher is reunited with wife Doron, daughters 4-year-old Raz and 2-year-old Aviv pic.twitter.com/tiGMRPaqCc

