VIDEO Imagini dure cu tinere israeliene luate prizoniere de teroriștii Hamas în 7 octombrie, publicate de președintele Israelului: „Au fost bătute, amenințate cu viol și luate brutal ostatice / Lumea trebuie să se uite la această atrocitate crudă”

Un clip video de trei minute, în care tinere israeliene sunt luate ostatice de teroriștii Hamas în 7 octombrie 2023, a fost distribuit pe rețeaua X de președintele Israelului, Isaac Herzog. În imagini se pot vedea fete cu sânge pe față, speriate și târâte de bărbați înarmați. „Au fost bătute, amenințate cu viol și luate brutal ostatice. Lumea trebuie să se uite la această atrocitate crudă”, a scris președintele Herzog pe rețeaua de socializare.

Five young women being dragged away by monstrous Hamas terrorists. This video shows the harrowing moments on October 7th that five young female soldiers from a lookout post protecting towns and Kibbutzim in southern Israel, were beaten, threatened with rape, and brutally taken… pic.twitter.com/jSV59EiRhp

