VIDEO Haos la Madrid: Turneul de tenis suspendat din cauza penei masive de curent din Spania

Turneul de tenis de la Madrid (de categorie Masters), unul dintre cele mai importante din sezonul de zgură, a fost întrerupt luni din cauza penei de curent care afectează din plin Spania.

Incidentul a luat pe toată lumea prin surprindere, iar meciurile de la Caja Magica au fost întrerupte până când va fi rezolvată problema.

Luminile terenurilor au cedat brusc, iar sistemele electronice, inclusiv tabelele de scor și rețelele de comunicare, au încetat să mai funcționeze.

Vorbim despre o amânare temporară a activității în complexul madrilen de la Caja Magica.

Conform presei iberice, întreruperea a apărut din cauza unei defecțiuni serioase în rețeaua electrică națională, posibil agravată de temperaturile ridicate și de consumul intens de energie înregistrat în ultimele zile.

Mai multe orașe mari, inclusiv Madrid și împrejurimile sale, au fost afectate.

Președintele guvernului regional al Andaluziei: „Totul indică posibilitatea unui atac cibernetic”

