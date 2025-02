VIDEO Georgescu susține, pe fondul prezenței mici, la mitingul din Piața Constituției, că nu el a chemat oamenii la protest: ”Fiecare om. (…) a fost reprezentantul a minim 100 de oameni” / Ce spunea miercuri: ”Să arătăm o acțiune concretă prin prezența într-un număr covârșitor în Piața Constituției”

Călin Georgescu a anunțat sâmbătă, într-un clip video că nu el a chemat oamenii în Piața Constituției. El a făcut această precizare în contextul în care au fost puțini oameni care au ieșit sâmbătă la acțiunea propusă de AUR și chiar de către el.



”Am văzut în presa soroșistă invențiile sunt la ordinea zilei și astfel se titrează că astăzi au fost puțini oameni, că nu a fost un mare protest, că a fost noapte în loc de zi, că a fost cald și nu frigă, că apă și nu vin, în sfârșit.

Eu nu am spus că azi va fi un protest de amploare și nici nu am invitat la un protest! Asta au spus televiziunile soros1, soros3 și soros24. Eu am spus că astăzi este momentul în care vom dovedi că într-o singură zi, simbolic, putem strânge semnăturile pentru a reconfirma unirea poporului nostru și asta am făcut!

Fiecare om care a fost astăzi în Piața Constituției a fost reprezentantul a minim 100 de oameni, fiecare o a venit cu o medie de minim 100 de semnături. Asta înseamnă că dacă am fost în Piața Constituției 2000 de oameni, am strâns 200.000 de semnături. Dacă am fost 5.000, avem 500 de mii de semnături, și tot așa”, a spus Georgescu.

Totuși, marți, 18 februarie, Georgescu posta un anunț pe pagina sa de Facebook pentru a-și chema susținătorii pe 22 februarie în Piața Constituției ca să semneze pentru candidatura sa.

„Sâmbăta (22 februarie) este un moment în care să arătăm o acțiune concretă prin prezența într-un număr covârșitor în Piața Constituției, de la ora 11:00. Acum să fim mai mulți și mai uniți ca niciodată”, a scris Georgescu.