VIDEO După doi ani de „exil”, FC Barcelona se întoarce acasă, pe Camp Nou

Oficialii Barcelonei au confirmat că echipa campioană a Spaniei se va întoarce pe legendarul stadion Camp Nou. Marea revenire, după doi ani de „exil”, se va produce odată cu Trofeul Joan Gamper, în data de 10 august 2025.

Așteptarea fanilor catalani va lua sfârșit în doar câteva săptămâni: pe 10 august, FC Barcelona va reveni oficial acasă cu ocazia Trofeului Joan Gamper.

Va fi o redeschidere doar parțială a arenei catalane, Camp Nou urmând să fie la 100% doar în vara lui 2026.

Ultimul meci oficial pe vechiul Camp Nou a avut loc în mai 2023, iar acum campioana Spaniei se pregătește să revină pe legendara arană.

Inițial, planificarea spunea că stadionul va fi redeschis cu o capacitate de 25 de mii de locuri, dar progresul lucrărilor va permite o capacitate de aproximativ 60 de mii de locuri la revenirea „acasă”.

Lucrările la tribuna a treia, zona VIP, acoperiș și amenajări interioare/exterioare vor continua și după 10 august, conform autorizațiilor aflate în curs.

După meciul de la Trofeul Gamper, FC Barcelona va desfășura primele trei partide din La Liga „în deplasare”, pentru a permite finalizarea etapelor rămase din prima fază a renovării.

Camp Nou se va redeschide complet (cu toate cele trei etaje ale tribunelor, acoperiș și o capacitate totală de 105.000 locuri) în vara anului 2026.

În prezent, Barcelona se află „în exil” pe stadionul Olimpic Lluis Companys din Montjuic, acolo unde dispută duelurile considerate „acasă”.

10.08.2025, see you at home! pic.twitter.com/OoE9rh0n6D

Barcelona lights up and beats to the rhythm of Barça 💙❤️ pic.twitter.com/gIHfNLqUma

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2025