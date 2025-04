VIDEO „Explozie puternică” în cel mai mare port comercial din Iran, cel puțin 516 răniți

O „explozie puternică” produsă sâmbătă în Iran s-a soldat cu rănirea a peste 516 persoane într-un port important din sudul țării, a anunțat presa de stat, fără a exista însă detalii imediate cu privire la cauza dezastrului. „O explozie puternică s-a produs pe un chei din portul Shahid Rajai”, a declarat pentru televiziune Esmaïl Malekizadeh, un oficial local din cadrul autorității portuare. Shahid Rajai este cel mai mare port comercial din Iran, potrivit agenției oficiale de presă Irna, citată de Le Figaro.

Portul, crucial pentru comerț, este situat la peste o mie de kilometri sud de Teheran, în apropiere de marele oraș Bandar Abbas, care domină strâmtoarea Ormuz. „516 persoane au fost rănite și sute au fost transferate la centre medicale”, a precizat televiziunea de stat.

Mai mult de 70 % din mărfurile Iranului trec prin acest port, care se învecinează cu Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din producția mondială de petrol. „Incidentul a fost cauzat de explozia mai multor containere depozitate în zona cheiului portului Shahid Rajaï”, a declarat un responsabil local pentru situații de urgență, Mehrdad Hassanzadeh, pentru televiziunea de stat.

Prim-vicepreședintele, Mohammad Reza Aref, a ordonat o anchetă pentru a determina cauza exactă a incidentului și amploarea pagubelor, potrivit agenției Isna.

Televiziunea de stat a difuzat imagini care arată o coloană mare de fum negru care se ridică spre cer din port. O altă înregistrare video de la o cameră de supraveghere retransmisă de agenția Mehr arată o explozie într-un hangar care provoacă un nor gros de fum și praf.

New footage and Head of Iran’s Emergency Management to state TV: Rajai Port explosion injuries rise to 406. Blast at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas caused by container explosions. Rescue efforts ongoing, no confirmed fatalities yet. https://t.co/5f9FS44BVb pic.twitter.com/rvGggOLXZf

— GeoTechWar (@geotechwar) April 26, 2025