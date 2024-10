VIDEO Emoționant: A plâns în hohote la festivitatea de premiere, iar adversara a venit să o consoleze – Daria Kasatkina, gestul fair-play al anului în tenis

Daria Kasatkina a oferit faza zilei în tenis: a urcat pe podium pentru a-și consola adversara care căzuse pradă emoțiilor și nu-și mai putea stăpâni lacrimile.

După un meci de mare luptă, Mirra Andreeva (19 ani) a pierdut finala turneului de la Ningbo, China, iar la festivitatea de premiere a izbucnit în plâns.

Daria Kasatkina (27 de ani) a simțit momentul dificil al adversarei, a urcat pe scenă și a îmbrățisat-o. Mai mult, i-a transmis mesaje de consolare.

Momentul i-a luat prin suprindere pe cei prezenți în arenă, iar toată faza a produs multă emoție chiar și în tribune, nu doar pe teren.

Kasatkina a avut câștig de cauză, scor 6-0, 4-6, 6-4, după o finală care s-a întins pe durata a aproape două ore (1h 56 min).

Cheering up her friend 🥹@DKasatkina consoles Andreeva on the podium in Ningbo after a close-fought battle 💜#NingboOpen pic.twitter.com/Z24w8QF5AC

— wta (@WTA) October 20, 2024