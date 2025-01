VIDEO Donald Trump a sărbătorit într-un cazinou din Las Vegas prima săptămână la Casa Albă

Donald Trump a sărbătorit sâmbătă, într-un cazinou din Las Vegas, primele succese ale unei săptămâni de preşedinte în funcţie, în cursul căreia a început să îşi pună amprenta asupra politicii şi societăţii americane, relatează AFP, citată de News.ro.

Preşedintele proaspăt învestit a obţinut la limită o victorie crucială prin confirmarea de către Senat, vineri seara, a ministrului său al apărării, Pete Hegseth. O alegere contestată chiar şi în propria tabără, cu trei senatori republicani care au votat împotrivă, forţându-l pe vicepreşedintele J.D. Vance să vină personal pentru a-şi exprima votul decisiv.

President Trump stops by the casino floor here in Las Vegas, Nevada—to say HELLO🇺🇸🦅 pic.twitter.com/pDwbhLA08X

— Dan Scavino🚀🇺🇸🦅 (@Scavino47) January 25, 2025