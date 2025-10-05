VIDEO Dennis Man, primul gol în tricoul PSV-ului la victoria din deplasare cu Zwolle, scor 4-0 / Atacantul român, lăudat de presa olandeză

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dennis Man a jucat 80 de minute în victoria celor de la PSV Eindhoven cu Zwolle din Eredivise, scor 4-0, sâmbătă, reușind să marcheze primul său gol și să ofere o pasă decisivă. Atacantul român a fost lăudat de presa din Țările de Jos după prestația bună.

Presa olandeză, care inițial a catalogat transferul internaționalului român drept „ratat”, aplaudă transformarea sa și-l vede pe Dennis Man un pilon de bază în echipa antrenorului Peter Bosz.

„Transferul considerat ratat al lui PSV, devenit brusc om de bază: Uneori ai nevoie doar de un moment bun”, se arată în titlul de pe sportnieuws.nl.

„În urmă cu mai puțin de două săptămâni, mulți suporteri ai PSV s-au încruntat la vederea lui Dennis Man. Achiziția românească părea incomodă, lipsită de ritm și nu părea să se potrivească cu jocul pozițional rapid pe care și-l dorește Peter Bosz. Dar în scurt timp, extrema în vârstă de 27 de ani a făcut ca îndoielile să dispară și chiar este etichetat drept jucătorul vedetă”, a adăugat publicația respectivă.

„Mă integrez în echipă din ce în ce mai mult, iar în această seară am fost răsplătit cu gol și pasă de gol”, a declarat Man după meci.

Sportnieuws.nl salută seria solidă de meciuri împotriva lui Bayern Leverkusen, Excelsior și Zwolle, a lui Man și crede că acum este jucătorul pe care PSV îl aștepta.

„Știu că primele mele meciuri la Eindhoven nu au fost bune”, a recunoscut Man la conferința de presă, după victoria cu 4-0 împotriva lui PEC Zwolle. „Dar oamenii trebuie să înțeleagă că, atunci când ajungi într-un nou mediu, ai nevoie de timp să te obișnuiești cu un alt stil de joc. Asta pur și simplu cere timp.”

Dennis Man a avut a doua cea mai bună notă din meciul cu Zwolle și și-a deschis conturile în minutul 40 cu reușita sa pornită dintr-o recuperare a PSV-ului după un presing avansat, ca mai apoi să contribuie decisiv la golul lui Joey Veerman din minutul 67.