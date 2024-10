VIDEO De la sedentarism la maraton. Andrei Roșu și sfaturile pentru o viață sănătoasă – Cât trebuie să mergi pe jos după ce ai mâncat un covrig și cum să faci rost de timp pentru a face sport

Pentru Andrei Roșu nu mai există poimâine. Aleargă în fiecare dimineață zeci de kilometri. Are la activ o performanță rarisimă: șapte maratoane și 7 ultramaratoane pe toate continentele într-un interval de 582 de zile. Schimbările importante din viața sa au început în 2010, atunci când a hotărât ca de la viața pe canapea din fața televizorului să devină un exemplu pentru fiul său. A renunțat la fumat, a scăpat de cele 15 kilograme în plus, iar acum are o comunitate importantă de oameni în social media care-i urmează sfaturile pentru a duce o viață cât mai sănătoasă.

În vârstă de 48 de ani, Andrei Roșu spune că cea mai mare realizare a sa este faptul că reușește să-și învingă constant temerile și că vrea să iasă cât mai des din zona de confort.

Andrei Roșu a avut nevoie de 582 de zile pentru a termina cele 7 maratoane și cele 7 ultramaratoane pe cele 7 continente pentru a intra în Cartea Recordurilor.

A alergat primul său maraton la Polul Nord, în 2010.

Au urmat alte competiții: Double Iron Florida (7.6 km inot, 360 km bicicleta, 84.4 km alergare – in 35 de ore), Mexic Triple Ultratriathlon (11.4 km inot, 540 km bicicleta, 126 km alergare – in 48 de ore) și Virginia Quintuple Ultra (19 km inot, 900 km bicicleta, 210 km alergare – in 126 de ore).

A terminat unul dintre cele mai grele ultratriatloane din lume – Arch 2 Arc (140 km alergare, 50 km inot – traversarea Canalului Manecii – 300 km pedalat).

A încheiat cea mai dură cursă de alergare în conditii arctice, 6633 Ultra (566 km).

A mers cu bicicleta de la Chişinău și până la Bucureşti în cadrul unei acțiuni caritabile pentru Hospice Casa Speranţei.

Filmare și montaj: Denis Nistor