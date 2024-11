VIDEO De ce trebuie să îi intereseze pe tineri politica? Exemple din viața reală, cum ne afectează deciziile, ce fac concret decidenții

(Dez)interesul tinerilor pentru politică este o provocare majoră în anul electoral 2024 iar seria de alegeri din România este în plină desfășurare. Cum poate fi explicat tinerilor de ce este important votul lor? Cum îi afectează politica și ce fac exact oamenii pe care ar trebui să-i aleagă în acest final de an?

Francesca Cristea, Head of Policy and Program la Europuls a detaliat cu exemple concrete modul în care politica are impact în viața tinerilor, într-un interviu pentru proiectul european ENTR. Explicațiile sunt completate de jurnalistul G4Media, Denis Nistor.

Videoul explicativ face parte dintr-o serie de materiale publicate de G4Media/ENTR ca bază de informare pentru tineri, în campania electorală.