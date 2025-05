VIDEO De ce crede Mark Gitenstein, fost ambasador SUA la București, că românii ”sunt pro-occidentali prin natura lor”/ Plus: ”Trebuie să găsim o modalitate de a consolida mass-media independentă / Nicușor Dan nu ar fi câștigat fără asta” – INTERVIU

Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că victoria lui Nicușor Dan arată încă o dată că românii sunt ”pro-occidentali” prin natura lor și că atunci când au fost puși să aleagă între ”un candidat pro-rus” și unul care este pro-UE, pro-NATO și pro-valorile SUA l-au ales pe cel din urmă.

Gitenstein a subliniat rolul important al presei independente la alegerile prezidențiale din mai, mai ales că rețelele sociale au renunțat la verificarea faptelor și publice orice dezinformare.

”Trebuie să găsim o modalitate de a consolida mass-media independentă. Sunt un mare susținător al unor investiții mai mari în capitaluri proprii din partea investitorilor privați și al unor mass-media mai independente. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol în acest sens”, a mai declarat Mark Gitenstein în interviul pentru G4Media.ro

Mark Gitenstein a fost ambasador al SUA la București în perioada 2009 – 2012, propus în timpul administrației Obama. A fost și este unul dintre colaboratorii apropiați ai fostului președinte Biden. Gitenstein este unul dintre semnatarii scrisorii celor 7 foști ambasadori SUA transmise G4Media.ro, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale din 18 mai, în care atrag atenția că Rusia este din nou în ofensivă și că apartenența la Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite sunt în pericol.

Dan Tăpălagă: Vorbim cu fostul ambasador al SUA, Mark Gitenstein. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră, Mark și suntem acum la o zi după alegerile câștigate de Nicușor Dan, candidatul pe care l-ați susținut într-o scrisoare deschisă semnată de alți șapte foști ambasadori ai SUA în România. Cum comentați situația, rezultatul alegerilor prezidențiale din România?

Mark Gitenstein: Ei bine, în primul rând, mulțumesc de invitație, Dan. Dar, în al doilea rând, sunt foarte încurajat de ceea ce s-a întâmplat. Dar, știi, Dan, nu atât de surprins. Experiența mea în cei 15 ani în care am trăit în România și am urmărit-o este că românii sunt foarte pro-occidentali prin natura lor, iar atunci când ajung să voteze direct și singurul vot direct pe care îl au românii atât din țară, cât și din diaspora este votul pentru președinte.

Și când votează pentru președinte, votează centru-dreapta. Ei votează pro-occidental. Prin asta înțeleg valori occidentale, nu doar pro-americane. Ei doar când spun pro-americani, mă refer doar la pro stat de drept, pro piețe libere, puterea oamenilor, pro democrație. Asta susțin românii, iar atunci când li s-a pus direct întrebarea să aleagă între un candidat care era practic pro-rus și unul care este pro-UE, pro-NATO, pro-valorile SUA, ei îl vor alege pe cel din urmă. Și au făcut-o în număr covârșitor. Apropo, prezența la vot nu este neglijabilă. Este vorba de o participare de 65%. Nu cred că ați mai avut o astfel de participare de imediat după căderea zidului Berlinului.

Dan Tăpălagă: Exact. Celălalt candidat, George Simion, care a pierdut alegerile, a fost un susținător deschis al mișcării MAGA din SUA. Putem spune că rezultatul alegerilor prezidențiale din România a fost și o înfrângere a mișcării MAGA în România pentru că SUA i-a susținut deschis pe Călin Georgescu și George Simion?

Mark Gitenstein: Uite, eu prefer să văd asta ca pe o victorie a lui Nicușor Dan și a ceea ce a reprezentat el, adică statul de drept, democrația, anticorupția, piețele libere și o respingere a celor care folosesc isteria și, în unele cazuri, antisemitismul, cu siguranță retorica pro-rusă și, și ideologia. Dar asta este ceea ce a fost respins. Dar Nicușor Dan este este de fapt de centru-dreapta și foarte mult pentru reformarea României. Și cred că dacă luați toate voturile împreună, a existat o respingere uriașă a regimului existent în România, regimul politic. Și că acesta trebuie să se schimbe.

Dan Tăpălagă: Vezi, Mark, administrația Trump lucrând cu președintele ales Nicușor Dan? pentru că Nicușor Dan a fost acuzat și văzut ca un susținător al UE, mai degrabă decât un mare fan al administrației Trump din SUA.

Mark Gitenstein: Da. Uite, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în diplomație în 15 ani de când fac asta este că nu alegi liderii omologului tău. Într-o democrație, oamenii din țara gazdă iau această decizie. Și odată ce au luat decizia, lucrezi cu cel pe care l-au ales. Și cred că în cele din urmă, dacă nu realizează asta acum, vor ajunge să realizeze că nu au de ales, mai ales că România este un jucător atât de important, nu doar în UE, ci mai ales în NATO.

Dan Tăpălagă: Ai vorbit, Mark, despre provocările pe care Nicușor Dan trebuie să le înfrunte în următoarele șase luni. Care sunt aceste provocări? Poți să numești câteva dintre ele?

Mark Gitenstein: Ei bine, cred că cea mai bună… Cred că tu și cu mine am vorbit despre asta. Există o poveste Politico cu adevărat excelentă, scrisă imediat după prima victorie a lui Georgescu și despre șapte motive pentru care românii își urăsc guvernul. Merită pus pe site-ul dvs. sau nu știu ce părere aveți despre postarea publicației altcuiva, dar enumeră o mulțime de date privind eșecul regimurilor existente de a se ocupa de îngrijirea sănătății, de educație, de corupție și de încrederea generală în guvern. Acum, cred cu tărie că s-au făcut progrese uriașe, chiar și de către unele dintre ele, în ultimii 30 de ani, dar nu suficiente.

Și uite, rolul principal al președintelui României nu este să se ocupe de problemele interne, dar el alege prim-ministrul și trebuie să lucreze cu un parlament și să trimită un mesaj parlamentului că va trebui să se ocupe de schimbările care trebuie făcute în aceste sisteme și să ofere valoare reală cetățenilor români. Pe scurt, motivul, cred, sper, pentru care Nicușor Dan a fost ales este pentru că a fost de fapt un primar foarte bun al Bucureștiului.

A scos Bucureștiul din faliment. A refăcut sistemul de transport, a cumpărat 350 de autobuze noi. A refăcut sistemul de termoficare. Acestea, știți care este, după cum știți, un serviciu esențial pe care orașul îl oferă românilor de rând. Acum trebuie să facă asta pentru România. Asta e o provocare și mai mare. Sau trebuie să aleagă guvernul și să lucreze cu un guvern care face asta. Iar partidele existente trebuie să facă față acestui lucru.

Dan Tăpălagă: Care sunt principalele lecții, Mark, ale acestor alegeri din România? Pentru că am vorbit despre un război hibrid, despre mari influențe străine asupra alegerilor din România și despre sume uriașe de bani pompate în social media pentru a influența alegătorii, în special în TikTok, în rețelele sociale. Deci, din punctul dvs. de vedere, ce s-a întâmplat în cele din urmă și care sunt principalele lecții pentru o democrație, pentru o democrație tânără precum România.

Mark Gitenstein: Cred că noi doi am mai vorbit despre asta, dar nu există nimic mai important într-o democrație emergentă decât o presă liberă și independentă ca dumneavoastră. Ok? Și apropo, nu sunt suficiente, în niciun caz. Deși, fără media libere și independente, această victorie nu ar fi fost obținută. Nu am fi avut unde să punem scrisoarea noastră, de exemplu, dacă nu ați fi fost voi. Și cred cu tărie că cel mai bun mod de a face față, de a combate dezinformarea – și a existat o tonă de dezinformare în ultimele șase luni în România – este de a avea mass-media independente care pot răspunde și verifica faptele ce se spune pe mass-media independente.

Pentru că este clar pentru mine că Mark Zuckerberg și Facebook nu mai fac verificarea faptelor, bine? Așa că ei doar pun orice gunoi pe care îl pot găsi pe sistemul lor și toată lumea îl citește. Așa că ăsta e numărul unu. Numărul doi, a face parte din Uniunea Europeană înseamnă că ești supus Digital Services Act, care este o piesă de referință a legislației pe care Uniunea Europeană a adoptat-o, cu unele dintre care nu sunt de acord, dar a cărei esență este corectă, și anume că aceste platforme de social media trebuie să fie mai transparente.

Ele trebuie să aibă sisteme reale de verificare a faptelor. Trebuie să aibă sisteme de audit și trebuie să fie supuse investigațiilor de către autorități competente și independente. Acum, acest lucru nu înseamnă, așa cum au susținut unii în cadrul Uniunii Europene, că aceasta este un fel de modalitate de cenzurare a conținutului. Aceasta ar fi o greșeală teribilă. Și nu cred că despre asta este vorba în Digital Services Act.

Dar o combinație între Digital Services Act și supravegherea mediilor sociale digitale, în special atunci când acestea sunt folosite de puteri străine pentru a manipula, așa cum se întâmplă aici, trebuie să continue și trebuie să fie aplicate. Și trebuie să găsim o modalitate de a consolida mass-media independentă. Sunt un mare susținător al unor investiții mai mari în capitaluri proprii din partea investitorilor privați și al unor mass-media mai independente. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol în acest sens. Cred că oamenii din România trebuie să acorde mai multă atenție existenței mai multor Dan Tăpălagă, pentru că fără asta, nu am fi câștigat. Nicușor Dan nu ar fi câștigat aceste alegeri fără asta.

Dan Tăpălagă: Mulțumesc, Mark, pentru cuvintele tale despre presa independentă. Și iată ultima întrebare. România a fost scoasă din programul Visa Waiver. Și aceasta a fost o decizie luată de administrația Trump cu doar câteva zile înainte de alegeri. Credeți că este posibil ca administrația Trump să revină asupra acestei decizii și să readucă România în acest program de scutire de vize?

Mark Gitenstein: Voi răspunde la această întrebare într-un minut. Dar pentru că mi-ați acordat doar câteva minute rămase, vreau să spun un singur lucru despre Adrian Zuckerman înainte să plec. Și anume că toată munca pe care am făcut-o, după cum știți, cetățeni publici, adică cei șase semnatari ai acestei scrisori și munca pe care am făcut-o cu președintele, știți, membrii Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, nu am fi putut-o face fără Adrian Zuckerman. Bine. A fost un om de mare curaj și viziune și și-a asumat riscuri enorme scriind scrisoarea inițială care a dus la cea de-a doua scrisoare.

Și cred că, atâta timp cât cred că, pe lângă faptul de a avea mass-media independentă, de a avea americani care sunt în mod clar aliniați cu administrația Trump și împărtășesc valorile noastre, așa cum face Adrian, este esențial pentru relația dintre UE și Statele Unite, care este un fel de segway la răspunsul la întrebarea ta. Știu că Adrian și cu mine credem amândoi că a fost o greșeală ca administrația Trump să își schimbe poziția cu privire la scutirea de vize.

Am muncit mult și din greu. Statutul este foarte clar. România a îndeplinit toate criteriile. Ar fi trebuit să obțineți scutirea de viză mai devreme, dar a trebuit să îndepliniți formula privind rata de refuz. Ați îndeplinit această formulă. Există argumente, presupun, pe care Departamentul de Securitate Internă le-a adus cu privire la măsurile de securitate de aici. Experiența mea este că acestea au fost destul de puternice și că ați îndeplinit cerințele. Cred că s-ar putea uita din nou la asta. Adrian ar avea o idee mai bună dacă acest lucru este posibil sau nu. Sper că da, pentru că cu siguranță o meritați.

Dan Tăpălagă: Bine, Mark, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru implicarea ta în consolidarea democrației din România.

Mark Gitenstein: Bine. Ei bine, mulțumesc, Dan, a fost o plăcere.

