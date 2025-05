EXCLUSIV Scrisoarea celor 7 foști ambasadori SUA în România, democrați și republicani / ”Românii se confruntă cu o alegere istorică evidentă: dominația Rusiei sau propriul său viitor, aliat al Americii în NATO. Putin sau America”

Șapte foști ambasadori ai Statelor Unite în România au semnat, într-un gest fără precedent, o scrisoare comună transmisă G4Media.ro, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale din 18 mai, în care atrag atenția că Rusia este din nou în ofensivă și că apartenența la Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite sunt în pericol.

„Dacă România va alege un președinte pro-Putin, apărarea și sprijinul economic al Statelor Unite pentru românii de rând riscă să fie afectate drastic. Românii se confruntă cu o alegere istorică evidentă: dominația Rusiei sau propriul lor viitor, ca aliat al Americii în NATO. Putin sau America”, se arată în scrisoarea celor șapte.

Cei șapte foști ambasadori, care au servit sub administrații democrate sau republicane, sunt: Alfred Moses, James Rosapepe, Michael Guest, Nicholas Taubman, Mark Gitenstein, Hans G. Klemm și Adrian Zuckerman.

Aceștia nu nominalizează niciun candidat, însă scrisoarea lor vine după ce fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, a publicat, la rândul său, o scrisoare în care îl critică dur pe George Simion, despre care afirmă că reprezintă „un pericol clar și prezent pentru democrație, libertate și prosperitate”.

„El papagalează cartea lui Putin, care încearcă să scoată România din Uniunea Europeană, NATO și din relația sa euro-atlantică, și să o transforme într-un stat autoritar, precum Rusia – o nouă Belarus”, a mai scris fostul ambasador american.

Zuckerman a îndemnat explicit partidele politice neextremiste rămase „să-l susțină fără echivoc pe Nicușor Dan. Îi îndemn pe toți românii, în special pe liderii lor politici, să-și examineze conștiința și să salveze viitorul României.”

Redăm mai jos integral scrisoarea celor 7 foști ambasadori americani în România, varianta în limba română

Prietenilor noştri români,

Subsemnaţii – foști ambasadori ai Statelor Unite în România, republicani și democrați, din timpul administrației Clinton până la administrația Trump, adresăm acest mesaj nu în calitate de reprezentanți oficiali ai Guvernului SUA, nici în vreo altă calitate profesională,ci în calitate de cetățeni americani care și-au dedicat ani din viața și reputația lor pentru a-i ajuta pe americani și pe români să se ajute reciproc.

Nutrim o afecțiune profundă pentru România și un angajament neclintit față de o alianță transatlantică puternică între Europa și Statele Unite, România fiind un bastion de importanță critică pentru securitatea și libertatea ambelor noastre țări.

Răspundem astfel întrebărilor pe care unii dintre noi le-au primit de la români, pentru că împărtășim sentimentul exprimat de Ambasadorul Zuckerman în scrisoarea sa din 8 mai (anexată), cu privire la miza alegerilor prezidențiale și opinia sa că numai candidatul Nicușor Dan apară interesele alianței româno-americane.

În timpul mandatelor noastre, președinții americani care ne-au numit au dovedit în mod clar că s-au angajat fără echivoc într-o alianță transatlantică puternică cu România, ca pilon de sprijin pentru NATO și Uniunea Europeană, pentru securitatea Americii și a României. Am fost martori direcți la eliberarea cu succes a românilor de sub dictatura impusă de Rusia, drumul lor spre libertate și integrarea cu restul Europei prin Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite prin NATO.

Astăzi toate acestea sunt în pericol. Sub Putin, Rusia este din nou în ofensivă. În primul rând, prin invadarea Ucrainei. Va fi România următoarea sa țintă, așa cum a fost în vremea lui Stalin?

Doi dintre noi avem origini româneşti. Înțelegem luptele cu care se confruntă atât de mulți cetățeni români. Dar, în calitate de cetăţeni americani și foști ambasadori SUA în România, înțelegem și modul în care majoritatea americanilor îi percep pe Vladimir Putin și pe aliații săi. Ei reprezintă amenințări fatale la adresa securității, libertății și prosperității din România, Europa și America.

Dacă România va alege un președinte pro-Putin, apărarea și sprijinul economic al Statelor Unite pentru românii de rând, riscă să fie afectate drastic.

Românii se confruntă cu o alegere istorică evidentă: dominația Rusiei sau propriul său viitor, aliat al Americii în NATO. Putin sau America.

Ca prieteni ai românilor, de la Maramureș până la Constanța și de la Timișoara până la Iași – cu fiecare județ și comună dintre ele – sperăm din inimă ca prietenii noștri români să reafirme valorile transatlantice și că vor respinge orice alianță percepută cu interesele lui Putin.

Noi nu putem vota la alegerile prezidențiale din România. Dar voi puteți.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Alfred Moses (fost ambasador) 1994-1997

James Rosapepe (fost ambasador) 1998-2001

Michael Guest (fost ambasador) 2001-2004

Nicholas Taubman (fost ambasador) 2005-2009

Mark Gitenstein (fost ambasador) 2009 -2012

Hans G. Klemm (fost ambasador)2015 -2019

Adrian Zuckerman (fost ambasador) 2019 – 2021

Redăm mai jos integral scrisoarea fostului Ambasador Adrian Zuckerman, varianta în limba română:

Dragii mei prieteni,

Vă scriu referitor la circumstanțele groaznice cu care se confruntă acum România. M-am născut în România și am avut norocul să scap de răutățile regimului comunist când, copil fiind, am emigrat în Statele Unite cu familia. Mi s-a oferit oportunitatea de a crește și de a trăi într-o țară liberă și democratică. Familia mea a supraviețuit naziștilor și celui de-al Doilea Război Mondial, legionarilor și oribilului regim comunist. Căderea Cortinei de Fier și revoluția din 1989 a fost un moment istoric eliberator pentru România pe care nu credeam că îl voi vedea vreodată în viața mea.

Ulterior, m-am întors în România în 2019. A fost onoarea vieții când am acceptat cu recunoștință nominalizarea președintelui Trump pentru a servi ca ambasador al Statelor Unite în România, patria strămoșilor mei. România deține un loc sacru în inima mea. M-am străduit neclintit să-i promovez democrația, libertatea, prosperitatea și relația sa bilaterală cu Statele Unite.

Din păcate, astăzi ne confruntăm cu un alt moment istoric – posibilitatea ca un candidat extremist să câștige viitoarele alegeri prezidențiale din 18 mai și să inverseze toate progresele înregistrate de România în ultimii treizeci și cinci de ani.

Acest candidat extremist reprezintă un pericol clar și prezent pentru democrație, libertate și prosperitate. El papagalește cartea lui Putin care încearcă să scoată România din Uniunea Europeană, NATO și relația sa euro-atlantică și să o transforme într-un stat autoritar precum Rusia – o nouă Belarus.

Acest extremist încearcă să se deghizeze sustintor al mișcarii anti woke, anti DEI și anti izolaționist -globalistă. Totusi, acesta nu este decât un văl subțire pentru a ascunde cartea de joc autoritara a lui Putin, menită să preia controlul asupra României fără să tragă niciun foc. România, împreună cu Polonia, este un apărător ferm al flancului estic al Europei împotriva agresiunii ruse. Este o țintă strategică principală pentru Rusia lui Putin în actele sale cibernetice, hibride și cinetice de război împotriva aproape tuturor țărilor europene.

Vă îndemn să nu vă lăsați induși în eroare de acest extremist. Vă îndemn să păstrați libertatea, democrația și prosperitatea. În urma rezultatelor electorale ale acestui extremist, din primul tur, mai mari decât se previziona, mulți dintre voi au început să aveți îndoieli că România poate fi salvată. Nu aveți aceste îndoieli! România poate fi și trebuie salvată din abis. România nu ar trebui să fie din nou forțată sa ajunga intr-o sărăcie abjectă, in umilire și izolare. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple – trebuie să rămânem uniți, să ne respectăm unii pe alții și să continuăm pe drumul către un viitor mai bun. Prea mulți au sacrificat prea mult și și-au dat viața pentru democrația, libertatea și prosperitatea României.

Nu vă certați între voi despre cine sau ce este de vină pentru succesul aparent al extremistului. Nici unul dintre voi nu este de vină – de vină este extremistul, de vină sunt rușii. Extremistul nu va reuși dacă ne unim cu toții cu un singur scop – să salvăm libertatea și democrația României.

Problemele dezbinătoare care i-au despărțit pe diverșii candidați politici unul de celălalt s-au încheiat. Există un singur candidat acum, Nicușor Dan, care are nevoie de sprijinul tău pentru a-l învinge pe extremist. Are nevoie de tot sprijinul tău neechivoc și nedivizat. Trebuie să ne unim în spatele lui.

Apreciez acele partide politice care și-au declarat deja public sprijinul nedivizat și fără echivoc pentru Nicușor Dan. Îndemn partidele politice neextremiste rămase să-l susțină fără echivoc pe Nicușor Dan. Îi îndemn pe toți românii, în special pe liderii săi politici, să-și examineze conștiința și să salveze viitorul României. Viitorul copiilor, nepoților tăi și al generațiilor viitoare este în mâinile tale.

Nu uitați că nici astăzi, la treizeci și cinci de ani de la revoluție, România nu și-a revenit pe deplin din pagubele de cincizeci de ani de guvernare comunistă. Dacă extremistului i se permite să supună România guvernării autoritare a lui Putin, precum Belarus, va fi nevoie de multe generații pentru a scăpa de o astfel de guvernare și a remedia pagubele. Nu acordați atenție extremistului și influențelor sale străine și interne plătite pentru a fura libertatea României. Istoria isi va aminti de tine și nu-i va judeca cu bunăvoință pe acei români care au abandonat democrația în favoarea extremismului.

Vă îndemn să păstrați vie speranța, să păstrați vie libertatea, democrația și prosperitatea, să respingeți extremismul și să îl susțineți pe Nicușor Dan.

Dumnezeu să vă binecuvânteze România și pe fiecare dintre voi.”

Redăm mai jos integral scrisoarea celor 7 foști ambasadori americani în România, varianta în limba engleză

To our Romanian Friends:

We the undersigned are former US Ambassadors to Romania, Republicans and Democrats, from the Clinton Administration through the Trump Administration. We write not as official representatives of the US Government, nor in any other professional capacity, but as US citizens who committed years of our lives and our reputations to help Americans and Romanians help each other. We have deep affection for Romania and an unwavering commitment to a strong transatlantic alliance between Europe and the US with Romania as a critical bulwark in the security and freedom of both of our nations.

Since some of us have also been asked by Romanians, we share the sentiment expressed by Ambassador Zuckerman in his letter of May 8 (attached)as to the stakes in the election and in his position that only Nicusor Dan serves the best interests of the Romanian- American alliance.

The US presidents who appointed us made clear during our mandates that they were all committed unequivocally to a strong transatlantic alliance with Romania as a mainstay in support of NATO and the EU for the security of America and of Romania. We saw first-hand Romanian’s successful climb from Russian imposed dictatorship to freedom, and integration with the rest of Europe in the EU and alliance with the US through NATO.

Now all of that is at risk. Under Putin, Russia is again on the march. First invading Ukraine. Will Romania be its next target as it was Stalin’s?

Two of us are of Romanian heritage. We understand the struggles that so many Romanian citizens face. But as Americans and as former US Ambassadors to Romania, we also understand how most Americans view Vladimir Putin and his allies. They are mortal threats to security, freedom and prosperity in Romania, all of Europe, and America. And, if Romania elects a pro-Putin president, America’s defense and economic support for ordinary Romanians risk being drastically harmed.

Romanians face a clear historic choice: domination by Russia or your own future allied with America in NATO.

Putin or America.

As friends of Romanians, from Maramures to Constanta and Timisoara to Iasi – every judet and comuna in between– we fervently hope our Romanian friends reaffirm transatlantic values and reject any perceived alliance with Putin’s interests.

We can’t vote in Romania’s presidential election. But you can.

Dumnezeu sa binecuvânteze România!

Redăm mai jos integral scrisoarea fostuluil Ambasador Adrian Zuckerman, varianta în limba engleză

My Dear Friends,

I write to you regarding the dire circumstances now facing Romania. I was born in Romania and was fortunate to escape the evils of the communist regime when, as a child, I emigrated to the United States with my family. I was given the opportunity to grow up and live in a free and democratic country. My family survived the Nazis and the Second World War, the legionnaires and the horrific Communist regime. The fall of the Iron Curtain and the revolution of 1989 was a historic liberating moment for Romania which I never thought I would ever see in my lifetime.

I subsequently returned to Romania in 2019. It was the honor of a lifetime when I gratefully accepted President Trump’s nomination to serve as the United States Ambassador to Romania—the homeland of my forefathers. Romania holds a sacred place in my heart. I have unwaveringly strived to advance its democracy, freedom, prosperity and its bilateral relationship with the United States.

Sadly, today we are facing another historic moment – the possibility of an extremist candidate winning the upcoming presidential election on May 18th and reversing all of the progress Romania has made in the last thirty-five years.

This extremist candidate is a clear and present danger to democracy, freedom and prosperity. He parrots Putin’s playbook seeking to remove Romania from the European Union, NATO and its Euro-Atlantic relationship and transform it into an authoritarian state like Russia – a new Belarus.

This extremist tries to cloak himself in the anti-woke, anti DEI and anti-globalist isolationist movement. However, this is but a thin veil to hide Putin’s authoritarian playbook designed to take control of Romania without firing a shot. Romania, along with Poland, is a stalwart defender of Europe’s eastern flank against Russian aggression. It is a prime strategic target for Putin’s Russia in its cyber, hybrid and kinetic acts of war against virtually all European countries.

I urge you not to be misled by this extremist. I urge you to preserve freedom, democracy and prosperity. In the wake of this extremist’s higher than expected first round electoral returns, many of you started having doubts that Romania can be saved. Don’t have these doubts! Romania can be and must be saved from the abyss. Romania should not again be forced into abject poverty, humiliation and isolation. We cannot allow this to happen – we need to stand united, respect each other and continue the path towards a better future. Too many have sacrificed too much and have given their lives for Romania’s democracy, freedom and prosperity.

Don’t argue amongst yourselves about who is to blame or why they are to blame for the extremist’s apparent success. None of you is to blame – the extremist is to blame; the Russians are to blame. The extremist will not succeed if we all unite with a single purpose – to save Romania’s freedom and democracy.

The divisive issues that separated the various political candidates from each other are now over. There is only one candidate now, Nicusor Dan, that needs your support to defeat the extremist. He needs all your unequivocal and undivided support. We must unite behind him.

I commend those political parties that have already publicly stated their undivided and unequivocal support for Nicusor Dan. I urge those remaining non extremist political parties to also unequivocally support Nicusor Dan. I urge all Romanians, especially its political leaders, to examine their conscience and save Romania’s future. The future of your children, grandchildren and future generations are in your hands.

Do not forget that even today thirty-five years after the revolution Romania has still not fully recovered from the damage of fifty years of communist rule. If the extremist is allowed to subjugate Romania to Putin’s authoritarian rule, like Belarus, it will take many generations to get rid of such rule and undo the damage. Do not pay heed to the extremist and his paid foreign and domestic influencers to steal Romania’s freedom. History will remember you and not judge kindly those Romanians who abandoned democracy in favor of extremism.

I urge you to keep hope alive, keep freedom, democracy and prosperity alive, reject extremism and support Nicusor Dan.

May God bless Romania and each and every one of you.

Amb. Adrian Zuckerman(ret)