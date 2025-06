VIDEO Daniel Băluță, despre „plecăciunea” la Nicușor Dan: Președintele mi-a spus „Ne-am mai văzut de câteva ori. Ne știm, nu?” și mi-am modificat poziția / Ce spune despre tensiunile dintre ei, ca primari

Social-democratul Daniel Băluță a explicat pentru G4Media secvența de joi, de la consultările cu Nicușor Dan, la Cotroceni, atunci când primarul Sectorului 4 pare că face o plecăciune când dă mâna cu președintele României și amândoi râd.

Băluță a declarat că Nicușor Dan a venit spre el să dea mâna și l-a întâmpinat cu afirmația „Ne-am mai văzut de câteva ori. Ne știm, nu?”, moment în care au început să râdă ”molipsitor”:

„A început să râdă și m-a molipsit. Am reacționat firesc, sunt mai expansiv, a fost o întâlnire tonică. A inițiat buna dispoziție, nu merge doar pe încrâncenare”, a relatat Băluță, care spune că și-a modificat poziția, s-a aplecat de la râs, nu a făcut o plecăciune.

Fostul primar general al Capitalei și actualul președinte, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, ca membru al delegației PSD, în cadrul consultărilor pentru viitorul program de guvernare și desemnarea unui nou premier. Întrevederea, deși oficială, a fost marcată de momentul informal surprins de presă, în care cei doi au schimbat zâmbete și glume.

Imaginea este în contradicție cu disputa oficială dintre cei doi în administrația Bucureștiului când au avut divergențe care au degenerat în stradă cu „buldozere”, pe subiectul Planșeului Unirii. Citește detalii aici.

Întrebat despre modificarea atitudinii care din fotografii apare servilă sau prea destinsă în opoziție cu relația publică pe care o afișează, Băluță afirmă că între el și Nicușor Dan – în perioada în care acesta era primar general – a fost o relație „complexă și complicată”, dar s-au obținut rezultate remarcabile pentru București.

„Am făcut Poarta Eroilor, am început lucrările la Planșeul Unirii, am preluat în administrare bulevarde importante, am colaborat pentru metrou și pentru parcul Tudor Arghezi. A fost, de fapt, cea mai eficientă colaborare pe care a avut-o PMB cu un sector”, a spus edilul de la Sectorul 4, pentru G4Media după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

„Nu ne-am atacat, nu ne-am jignit. Important e că proiectele au avansat și bucureștenii au de câștigat”, mai spune el.

Întâlnirea dintre cei doi vine într-un context politic complicat între partide pentru formarea guvernului, în care cele patru partide care ar putea să formeze guvernul nu reușesc să cadă de acord împreună cu președintele pe pachetul de măsuri fiscale.