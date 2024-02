VIDEO Cum vrea să combată Ucraina propaganda rusă cu mesaje în limba engleză în care mulțumește României pe versuri de Nicu Alifantis / Rușii se folosesc de declarațiile liderilor AUR că să-i sperie pe ucraineni

Ucraina a mulțumit României, printr-un clip oficial în limba engleză, pentru ajutorul militar dat Kievului – este vorba despre 15 pachete de ajutor militar, precizează clipul realizat de Centrul pentru Comunicare Strategică – STRATCOM, o organizație oficială a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformării, transmite Radio France Internationale.

De ce vin acum aceste mulțumiri, în condițiile în care România nu a precizat niciodată care este ajutorul militar pe care îl furnizează Ucrainei ? Analistul politic și militar ucrainean, Oleksandr Kovalenko, consideră că guvernul de la Kiev încearcă să combată propaganda Moscovei care le spune ucrainenilor că vecinii nu îi ajută cu nimic, mai mult, ar pune la cale dezmembrarea Ucrainei și împărțirea teritoriului cu Rusia.

Pe muzica lui Nicu Alifantis, Stratcom, agenția oficială ucraineană pentru combaterea dezinformării a realizat un clip cu mesaje în limba engleză în care mulțumește României pentru cele 15 pachete de ajutor militar trimise de când Rusia a atacat Ucraina.

„Nu doar granița comună, ci şi istoria comună dintre România şi Ucraina reprezintă fundamentul parteneriatului nostru de o viaţă. Le mulţumim prietenilor noştri români pentru că ne-au fost alături încă de la început în lupta împotriva tiraniei”, este mesajul postat de Stratcom Center pe X.

Not only a shared border, but the shared history between Romania and Ukraine is the foundation of our lifelong partnership.

We thank our Romanian friends for being there since the beginning in the fight against tyranny.

Ukraine will always have your back. @UKRinROU pic.twitter.com/HYm8p7jW0o

