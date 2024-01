VIDEO Cum am ajuns blocați în proteste, în viziunea unui tânăr fermier: ”Răspunsul autorităților e mereu același: Vă ignorăm sau vă gonim”/ Ce îi înfurie pe agricultori și transportatori

„Eu sunt absolvent al programului „Tineri lideri pentru agricultură”, care este susținut de Clubul Fermierilor Români (…) În urma acestui program, printre care și eu, ne-am unit și am creat un think thank, Agroinnovator se cheamă. Și am venit cu mai multe propuneri publice. Da, soluții pe termen lung, dar și mediu.”