VIDEO Cristiano Ronaldo, penalti decisiv ratat în minutul 96 – Mingea șutată de portughez a lovit telefonul unui fan

Cristiano Ronaldo a trimis peste poartă dintr-o lovitură de la 11 metri în minutul 96, iar Al-Nassr (formație la care este legitimat) a fost eliminată în optimile Cupei Regelui.

Al-Taawon s-a impus la limită, scor 1-0, iar penaltiul ratat de Ronaldo a fost decisiv în stabilirea învingătoarei.

La ediția din 2023 a Kings Cup, Al-Nassr a disputat finala, una pierdută contra celor de la Al-Hilal.

Penaltiul ratat de Cristiano Ronaldo și mingea care lovește în plin telefonul unui fan din peluză

🚨🚨| Cristiano Ronaldo missed a penalty in the 90+6′ that could have tied the game, knocking Al-Nassr out of the King Cup… 🫣

pic.twitter.com/LtYrEVshnP

— CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2024