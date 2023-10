VIDEO Confruntare între protestatari și un șofer care a trecut cu mașina printre participanții la un miting de susținere a palestinienilor, în Minneapolis

O înregistrare video arată o confruntare între protestatari și un șofer care a trecut cu mașina printre participanții la un miting de susținere a palestinienilor, duminică, în Minneapolis.

Protestatarii au blocat o intersecție intens circulată, iar un șofer a vrut să treacă cu mașina printre aceștia.

Autoturismul este lovit de manifestanți, iar la un moment dat șoferul accelerează. Protestatarii îl ajung din urmă pe șofer, care este blocat la un semafor. Unii protestatari lovesc cu piciorul în mașina bărbatului înainte ca acesta să întoarcă pe trecerea de pietoni și să plece în trombă.

Poliția spune că nu au existat răniți în urma incidentului și că cercetează ce s-a întâmplat, potrivit presei locale.

În înregistrare se observă și alte mașini blocate de manifestanți.

A driver rammed participants of a pro-Palestinian rally in which people lay down on the road pretending to be dead in the bombardment of the Gaza Strip – Newsweek

The incident took place in the #US city of #Minneapolis. About 5,000 people blocked a busy city intersection to… pic.twitter.com/GdCIrqyDLo

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2023