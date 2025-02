VIDEO Carlos Alcaraz, învins de locul 25 mondial – Semifinale surprinzătoare la ATP Doha

Carlos Alcaraz, principalul favorit al întrecerii, a fost eliminat în sferturile ATP Doha, ibericul cedând împotriva lui Jiri Lehecka, al 25-lea jucător al lumii. Lucrurile nu au stat mai bine nici pentru Daniil Medvedev: cap de serie patru, rusul a abandonat după ce a pierdut primul set al partidei cu Felix Auger-Aliassime.

Lehecka a oferit surpriza zilei de la Doha (turneu de categorie ATP 500), cehul trecând după un meci de peste două ore de Alcaraz, marele favorit la cucerirea trofeului, scor 6-3, 3-6, 6-4.

Daniil Medvedev, un alt favorit important, a fost nevoit să abandoneze după ce a cedat primul set al partidei cu Felix Auge-Aliassime, scor 3-6.

Au mai făcut pasul în semifinale Alex de Minaur și Jack Draper.

Britanicul Draper a reușit să-l elimine pe Matteo Berrettini, cel care îl învinsese în runda inaugurală pe Novak Djokovic.

Rezumatul partidei dintre Carlos Alcaraz și Jiri Lehecka

Rezultate consemnate în sferturi

Semifinale ATP Doha

Turneul ATP de la Doha poate fi urmărit pe canalele Digisport.

🇪🇸🎙️ Carlos Alcaraz: "I have been doing things very well, I have grown a lot as a person and player. Despite today's defeat, I leave with my head held high, knowing that I have done things right and this is the way forward."

