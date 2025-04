VIDEO Campioana din Bundesliga, Leverkusen, eliminată în semifinalele Cupei Germaniei de o formație din liga a treia

Drumul campioanei Leverkusen în Cupa Germaniei s-a oprit surprinzător în semifinale, fază a competiției unde echipa pregătită de Xabi Alonso a fost eliminată, scor 2-1, de Arminia Bielefeld, o grupare din liga a treia.

Meciul a început bine pentru campioana en-titre din Bundesliga: Taj a deschis scorul în minutul 17.

Până la pauză, gazdele au revenit după golurile marcate de Worl (20) și Grosser (45+3).

Cu toate că au mai existat ocazii de gol, tabela nu s-a mai modificat, iar Arminia a reușit o calificare istorică în finala Cupei Germaniei la fotbal.

Pe „Schüco Arena” din Bielefeld au fost 26.601 spectatori care au asistat la semifinala contând pentru Cupa Germaniei.

🇩🇪🏆 Amazing scenes in Germany as Arminia Bielefeld eliminate double-winners Bayer Leverkusen to reach the cup final for the first time ever.

They are the first third-tier club to reach the final of the competition since Union Berlin managed to do so 24 years ago, in 2000/01. pic.twitter.com/EKkCioSANU

— The Sweeper (@SweeperPod) April 1, 2025