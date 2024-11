VIDEO Călin Georgescu susține că, până în 1940, locuitorii de pe insulele Marshall trăiau în medie 180-200 de ani, înainte ca americanii să facă experimente nucleare în zonă

Calin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, iese din nou în evidență cu o afirmație pentru care nu poate aduce dovezi științitifce.

Acesta a afirmat într-un interviu că locuitorii de pe insulele Marshall, o țară insulară în oceanul Pacific, trăiau în medie 180-200 de ani, înainte ca, în 1940, americanii să facă experimente nucleare în zonă.

„În ultima mea misiune în insulele Marshall, unde am văzut probabil una dintre cele mai frumoase părți ale lumii, am asistat la dezastrul provocat de Statele Unite prin exerciții cu bombe atomice. Au distrus total cea mai mare parte a arhipelagului unde sunt insulele Marshall. Au distrus populația de ton din zonă prin efectul radiațiilor. Nu poți curăța acest efect așa cum ai face curat în propria casă. Oamenii din acest paradis nu au știut că a existat al Doilea Război Mondial și nu știau că existau doctori. În medie, oamenii de pe insulele Marshall trăiau 180-200 de ani, iar acum media de viață acolo este de 35-45 de ani din cauza radiațiilor. Important de spus este că atunci când am revenit la Geneva pentru a raporta aceste lucruri, au făcut tot ce era posibil pentru a mă împiedica să prezint acest raport și mi-au anulat conferința de presă”, a declarat Călin Georgescu.

Interviul poate fi urmărit AICI.