VIDEO Biden îl numește din greșeală pe liderul egiptean El-Sisi „președinte al Mexicului”, chiar în conferința în care susține că nu are probleme cu memoria

În timpul unei conferințe de presă în care a respins cu tărie un raport al avocatului special care a oferit o evaluare dură a memoriei și a abilităților sale de reamintire, președintele Biden l-a numit din greșeală pe liderul egiptean președinte al Mexicului, transmite The Hill.

Biden a făcut declarații de la Casa Albă, în care a respins vehement concluziile avocatului special Robert Hur, potrivit cărora președintele s-a prezentat în timpul unui interviu cu anchetatorii ca fiind „un om în vârstă, simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”.

„Memoria mea este bună. Uitați-vă la ceea ce am făcut de când am devenit președinte… cum s-a întâmplat asta? Cred că pur și simplu am uitat ce se întâmpla”, a spus Biden, pe un ton sarcastic.

Dar când a răspuns la o întrebare despre situația umanitară din Gaza, Biden s-a referit din greșeală la liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi ca fiind „președintele Mexicului”.

„Cred că, după cum știți inițial, președintele Mexicului, El-Sisi, nu a vrut să deschidă poarta pentru ca materialele umanitare să intre. Am vorbit cu el. L-am convins să deschidă poarta”, a declarat Biden.

Un clip cu comentariul a circulat rapid pe rețelele de socializare, unde republicanii au profitat de el ca fiind cea mai recentă dovadă că Biden a pierdut un pas.

„Slab și trist”, a scris Chris LaCivita, consilier senior al campaniei lui Trump, pe X.