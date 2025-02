VIDEO Aston Martin și noul monopost – Promisiunea lui Alonso: „Am învățat multe în 2024”

Aston Martin și-a prezentat noul monopost pe îndelete, echipa dorind să impresioneze în noul sezon al Formulei 1 cu ajutorul modelului AMR25.

Inițial, monopostul a fost arătat preț de câteva minute cu ocazia evenimentului din O2 Arena în care s-au sărbătorit 75 de ani de Formula 1.

Față de monopostul de sezonul trecut (AMR24), Aston Martin prezintă schimbări semnificative pe părțile laterale.

„Am învățat multe în 2024, iar echipa a folosit acest lucru pentru acest sezon cu AMR25.

Competiția va fi foarte strânsă în ultimul an al actualului regulament, dar știu că echipa a lucrat din greu la noul monopost pentru a se asigura că suntem pregătiți”, asigură Fernando Alonso.

„Toată lumea de la echipă a muncit mult în timpul iernii pentru a se îmbunătăți pentru 2025. Ca echipă, ne dorim cu toții să avem performanțe bune și vom continua să învățăm pe parcursul anului.

Ceea ce construim aici este un proiect atât de interesant, cu instrumente excelente și oameni talentați, iar 2025 este un an cheie pentru noi pentru a face progrese”, este de părere Lance Stroll.

Sezonul 2024 a fost unul dezamăgitor pentru Aston Martin: locul cinci în ierarhia constructorilor, fără vreun podium. Reamintim că în 2023, Aston Martin a bifat opt prezențe pe podium.

Echipa spune că a ținut cont de feedback-ul lui Alonso și Stroll și că la noul monopost s-a lucrat mult la manevrabilitatea monopostului la viteză mică în viraje.

Andy Cowell, fostul șef al departamentului motoare de la Mercedes, spune că echipa a lucrat mai mult decât rivalii la noul monopost și că Aston Martin speră să revină pe podium în 2025.

În prezent, Cowell este noul șef al Aston Martin.

This is #AMR25. Driven From Within. pic.twitter.com/eudWHlb9TD — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2025

Back at it in Bahrain. 🇧🇭 #AMR25 pic.twitter.com/tAwDma4RMz — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

From build to track. The #AMR25 comes to life. pic.twitter.com/YODIvzugZr — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

Ready to take to the track. #AMR25 pic.twitter.com/0mSy3cvUyy — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

Programul testelor din Bahrain: 26, 27 și 28 februarie 2025

Circuitul Sakhir are o lungime de 5,412 km și cuprinde 15 viraje și 3 zone DRS.

Prima zi – Miercuri, 26 februarie

08:50 – 13:05 / ședința de dimineață

13:55 – 18:05 / ședința de după-amiază

22:00 – Încheierea testelor

Ziua a doua – Joi, 27 februarie

08:50 – 13:05 / ședința de dimineață

13:55 – 18:05 / ședința de după-amiază

22:00 – Încheierea testelor

Ziua a treia – Vineri, 28 februarie

08:55 – 13:05 / ședința de dimineață

13:55 – 18:05 / ședința de după-amiază

22:00 – Încheierea testelor

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Pierre Gasly, Jack Doohan Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Fernando Alonso, Lance Stroll Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Charles Leclerc, Lewis Hamilton Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber: Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto

Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Andrea Kimi Antonelli RB: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Yuki Tsunoda, Isack Hadjar RedBull: Max Verstappen, Liam Lawson

Max Verstappen, Liam Lawson Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Australia (Albert Park) – 16 martie

China (Shanghai) – 23 martie

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.