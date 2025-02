FOTO O nouă eră pentru Mercedes în F1 – Monopostul W16, primul lansat după plecarea lui Lewis Hamilton

Mercedes Racing a prezentat luni monopostul pentru sezonul 2025 al Formulei 1, multipla campioană mondială intrând într-o nouă eră, cea post Hamilton.

W16 este monopostul cu care Mercedes vrea să revină în lupta pentru titlurile mondiale din Marele Circ. Vorbim despre începutul unei noi ere pentru „Săgețile Argintii”.

Linia de piloți este una tânără: George Russell (27 de ani) a devenit pilot principal, în timp ce Kimi Antonelli (18 ani) va debuta în lumea Formulei 1 odată cu acest sezon.

Principalul obiectiv al echipei a fost să îmbunătățească apăsarea la sol a monopostului, problemă cu care echipa s-a confruntat în 2024.

Anul trecut Mercedes a reușit patru victorii în total: câte două pentru Russell și Hamilton, dar per total echipa a fost departe de rivalele McLaren, Ferrari și RedBull.

„În 2025 deschidem o nouă eră interesantă în povestea echipei noastre și a motorsportului Mercedes-AMG.

Ne bazăm pe moștenirea incredibilă a patrimoniului nostru și abia așteptăm să începem cursele.

Toată lumea de la echipă, din Brackley și Brixworth, a muncit din greu în timpul iernii.

Sezonul trecut a fost incredibil de competitiv pe pistă și, deși am obținut mai multe victorii, ne concentrăm cu toții asupra provocării pentru victorii mai consistente” – Toto Wolff, directorul Mercedes Racing.

„Avem o garnitură interesantă care ne va ajuta să ne atingem obiectivele.

Ambii piloți au progresat prin programul nostru de juniori, iar acest lucru confirmă angajamentul nostru de a sprijini și dezvolta talente”, a completat Wolff.

