VIDEO Armata israeliană publică noi imagini care ar dovedi că spitalul din Gaza nu a fost lovit de o rachetă militară / Lipsa unui crater ar indica faptul că sursa exploziei nu a fost o lovitură a unei rachete israeliene

Armata israeliană a dat publicităţii imagini filmate cu drona, miercuri dimineaţă, la spitalul din Gaza unde marţi seară a avut loc o explozie devastatoare, care arată pagube foarte limitate la spitalul în sine şi niciun crater în parcarea care ar fi fost lovită de rachetă. Lipsa unui crater indică faptul că sursa exploziei nu a fost o lovitură a unei rachete a forţelor de apărare israeliene (IDF), scrie The Times of Israel, citat de News.ro.

IDF releases drone footage of the Gaza hospital from this morning, showing damage to parking lot where it says a misfiring Islamic Jihad rocket fell causing last night’s mass casualties, but that lack of damage to hospital itself & no crater indicate it wasn’t an IDF strike pic.twitter.com/V3wgGGgZ7o

— Jeremy Sharon (@jeremysharon) October 18, 2023