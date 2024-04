VIDEO Anchetă în SUA după ce carcasa motorului unui avion Boeing s-a desprins în timpul decolării

Autorităţile de reglementare a companiilor aeriene din Statele Unite au început o anchetă după ce carcasa motorului unui avion Boeing 737-800 s-a desprins în timpul decolării şi a lovit flapsul unei aripi, relatează BBC, citată de News.ro.

Avionul Southwest Airlines a revenit în siguranţă pe aeroportul internaţional din Denver în jurul orei locale 08:15 (15:15 GMT), după ce iniţial plecase spre Houston.

Aeronava avea la bord 135 de pasageri şi şase membri ai echipajului.

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024