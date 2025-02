VIDEO Alexander Zverev, principalul favorit, învins surprinzător la Acapulco de un jucător de 19 ani, din afara primelor 80 de locuri ATP

Learner Tien a produs marea surpriză a zilei la turneul de la Acapulco, americanul în vârstă de 19 ani reușind să-l învingă în optimi pe Alexander Zverev, principalul favorit și multiplu finalist de Grand Slam.

Aflat pe locul 83 mondial, Tien a prezentat un tenis superior mult mai cunoscutului său adversar, victoria conturându-se după o oră și 29 de minute, scor 6-3, 6-4.

Zverev (locul doi ATP) era principalul favorit al întrecerii de pe hardul mexican.

Victoria cu Sascha l-a propulsat pe Tien în sferturile turneului de la Acapulco, fază a competiției unde va da peste favoritul 8, Tomas Machac.

Tien d. Alexander Zverev 6-3 6-4 in Acapulco

Incredible win for Learner.

The 19 year old world #83 beats the world #2.

The biggest win of his career by ranking.

✅2nd top 10 win

✅2nd tour level QF

Huge talent who brings his best tennis against the best players.

🇺🇸 pic.twitter.com/j2JEcIVnAR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 27, 2025