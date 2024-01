VIDEO Adriana Preda, prima româncă acceptată în programul de burse susținut de Barack Obama: De la voluntariat pentru copiii defavorizați la întâlnirea cu fostul președinte SUA

Adriana Preda, o tânără de 33 de ani, este prima româncă acceptată în cadrul programului Obama Foundation Scholars, prin care, an de an, fundația Obama, în colaborare cu Universitatea Columbia, aduce zeci de tineri activiști de succes din toată lumea la New York, pentru două semestre de studii și alte activități. (VIDEO, mai jos)

“Schimbarea poate și va avea loc”: Aceasta este deviza tinerei care și-a dedicat ultimii 10 ani sprijinirii copiilor din medii defavorizate. Activista povestește, în cadrul proiectului ENTR, cum în ultimele șase luni și-a pus experiența la bătaie în New York, în sălile de cursuri ale Universității Columbia, în cadrul conferințelor internaționale și întâlnirilor cu activiști de renume mondial, afaceriști de succes și figuri din lumea politică, printre care și fostul președinte american Barack Obama.

Adriana este parte din al șaselea grup de activiști care au primit această bursă și a reușit acest lucru mai ales datorită activității ei de aproape un deceniu ca director executiv, apoi membru de board, al Asociației “The Social Incubator”, care se preocupă cu sprijinirea copiilor și tinerilor care provin din medii defavorizate, în special a celor care au crescut în centrele de plasament.

“New York is not America”/ New York nu e America

Este una din frazele pe care Adriana spune că le-a auzit de foarte multe ori de când a început programul, în august 2023 – un fapt pe care, adaugă ea, l-a înțeles la scurt timp după ce a coborât din avion. În cursul activității sale, Adriana a studiat, a muncit și a trăit în mai multe locuri – de la București la insula spaniolă Gran Canaria și chiar la statul american Alabama, vreme de aproape șase luni.

Niciuna dintre aceste experiențe, nici măcar clipele petrecute în alte părți ale Americii, nu se compară cu “experiența New York”, afirmă ea.

“Oamenii sunt mai relaxați, sunt mai incluzivi. Ai acest sentiment că părerea ta contează și că ce ai tu de spus este important. Este un sentiment constant de “nimic nu este imposibil”. Poți să faci orice, dacă ești foarte focusat (concentrat, n. red.) pe ceea ce vrei să faci și dacă muncești în direcția asta… ești într-un mediu care, constant, te încurajează să vrei mai mult, să îți descoperi și să-ți dezvolți potențialul”.

Pe scurt, explică activista, în acest mediu simți că “ce se spune despre visul american este adevărat”.

Un vârtej de emoții

Deși în cadrul acestor evenimente, întâlnirile față în față cu șefi de stat, academicieni și activiști de renume mondial au devenit evenimente de rutină, Adriana Preda mărturisește că există două întâlniri care au marcat cu adevărat experiența Obama Scholars: întâi cea cu Barack Obama însuși, apoi întâlnirea cu antreprenorul social bengalez Muhammad Yunus.

Activista descrie prima întâlnire cu fostul președinte american ca pe un vârtej de emoții pentru toți cei 12 participanți – emoții care au fost risipite aproape instantaneu cu o strângere de mână și câteva cuvinte, după care a urmat o dezbatere deschisă cu un om care, spune ea, “este mai mult decât îl prezintă televizorul”.

“Primul lucru pe care l-a făcut când ne-a văzut pe toți 12 aliniați acolo a fost să ne zâmbească foarte larg și a venit direct la noi, ne-a luat mână, ne-a strâns-o cu putere fiecăruia în parte și… ne știa. E o lecție de modestie și o lecție de leadership atât de importantă: ne știa pe toți după nume. Ne știa după nume și ne știa după activitate”.

În spusele Adrianei, să fii felicitat personal de către Barack Obama este “ceva cu care vei rămâne toată viața”. Cel puțin, acesta este cazul tinerei care descrie cu mândrie atât momentul în care fostul președinte i-a lăudat activitățile realizate în fruntea asociației The Social Incubator, cât și cele două ore petrecute în dezbatere cu acesta.

„Dintr-un anume motiv…eu am fost aleasă să stau în dreapta lui și să cuprind, așa, din prima linie, să cuprind tot ceea ce este el, tot ceea ce spune el, tot ce are el de oferit. (…) Am discutat de inovații sociale și am discutat despre munca noastră și despre viziunea lui despre schimbare. Ne-a oferit sfaturile lui despre ce înseamnă să fii un lider social, despre cum trebuie să privim cu încredere și speranță viitorul”.

O întâlnire la fel de apropiată sufletului ei, continuă tânăra, a fost cea cu Muhammad Yunus, o persoană a cărei activități i-au servit drept inspirație încă din primele momente.

„Doar să am ocazia să dau mâna cu el și să îi spun ce a însemnat pentru mine și cum m-a inspirat, cum munca lui a inspirat de fapt ceea ce fac la Social Incubator și cum din Bangladesh a ajuns în România a fost.. a fost fantastic”.

*Notă: Muhammad Yunus este cunoscut, printre altele, pentru popularizarea conceptului de “microcredite” – mici împrumuturi bancare care să le permită oamenilor cu venituri reduse să-și înceapă propriile afaceri. Aceasta este realizarea pentru care a fost laureat cu Premiul Nobel pentru Pace în 2006, scrie Harvard Business Review.

Cum arată viitorul: Când te gândești să revii în România pentru tinerii instituționalizați

Adriana spune că se vede lucrând cu sau pentru astfel de organizații internaționale în viitor, dar nici nu exclude să revină în România.

La urma urmei, spune ea, motivul principal pentru care a aplicat la Obama Scholars a fost acumularea de cunoștințe necesare pentru a-și duce activitatea din România la un alt nivel.

„Tot ceea ce învățăm sau toate modelele pe care le-am văzut aici sunt modele care încă nu au fost, sau unele, nu neapărat toate… modele care nu au fost preluate în Europa. Văd soluții de care noi n-am auzit, înțeleg niște mecanisme pe care noi nu le-am aplicat. Sunt foarte multe arii și direcții pe care pot să le iau cu mine și pe care le voi lua cu mine, să le aduc în România”.

În privința planurilor concrete pentru când revine în România, Adriana a făcut referire în mod repetat la situația tinerilor instituționalizați din România, una dintre preocupările principale ale Social Incubator.

Acești tineri, în multe cazuri, au nevoie de ajutor suplimentar pentru a deveni adulți independenți și responsabili, nu numai din punct de vedere financiar, ci și psihologic și emoțional. Totuși, după un deceniu în care asociația sa a ajutat numeroși copii aflați în această situație, relatează Adriana, a ajuns la concluzia că, deși ajutorul individual poate da rezultate, este nevoie și de schimbări sistemice.

“Nu cred că ai cum, într-o țară, să nu ai un sistem instituționalizat, să nu ai tineri sau copii care sunt orfani sau abandonați, dar pot să vii cu soluții concrete, foarte, foarte devreme prin care ei să nu mai ajungă în situația în care ajung pe străzi, în care ajung victime ale traficului de persoane, în care ajung traficanți de droguri sau la rândul lor infractori”.

În acest scop, The Social Incubator a oferit tinerilor diverse tipuri de ajutor de-a lungul anilor, de la consiliere psihologică la sprijin în găsirea unui loc de muncă și, în ultimii câțiva ani, chiar spații de locuit.

Asociația a reușit aceste lucruri inclusiv prin parteneriate cu reprezentanți ai mediului de afaceri, iar în lunile petrecute în America, convingerea Adrianei nu a făcut decât să se întărească: rezolvarea unei probleme sistemice nu poate fi lăsată doar pe umerii societății civile, ci necesită o colaborare strânsă și implicare atât din partea instituțiilor statului, cât și a sectorului privat.

Adriana declară, astfel, că atunci când va reveni în România, unul dintre obiectivele sale principale va fi să încurajeze schimbarea socială prin colaborarea actorilor din aceste medii diferite, deoarece „e o chestiune care ne privește pe toți și care ar trebui… această schimbare, să ne unească pe toți, pentru că doar așa putem să o facem de lungă durată și sustenabilă”.

Cum e să fii primul român cu bursa Obama

Nu în ultimul rând, Adriana a vorbit despre experiența unică în calitate de prim român acceptat până acum în programul Obama Scholars. Deși, după spusele sale, ea nu a simțit niciodată că este tratată diferit din cauza țării de proveniență, admite faptul că sosirea la New York a venit cu un oarecare grad de izolare, chiar și în comparație cu ceilalți tineri activiști din program.

„Am avut ocazia să cunosc câțiva studenți (români, n. red.), absolut străluciți. De la, nu știu, research (cercetare, n. red.) la jucători de tenis… străluciți, dar puțini, față de colegii mei din țări precum, nu știu, Brazilia sau Franța, sau din comunitatea latino sau din Asia, care au extrem de bine dezvoltate comunitățile aici”.

În ciuda acestei situații, totuși, și a dorului de casă pe care Adriana îl consideră a fi cea mai mare provocare de când a ajuns la New York, ea nu a ezitat din a încuraja mai mulți români să aplice pentru următoarea ediție a programului, care va începe în 2024.

Motivul, explică ea, este unul simplu: credința puternică că românii au destule de oferit pentru Obama Scholars și pentru alte programe similare:

„Unde am avut ocazia, am vorbit despre țara noastră, am vorbit despre ceea ce facem și mai ales despre cât de mulți oameni care fac bine există în țara noastră. Sunt foarte mulți oameni care fac lucruri extraordinare și care merită experiența asta sau experiențe similare, absolut”.

Această implicare din partea cât mai multor oameni este, în opinia activistei, secretul din spatele fenomenului de schimbare socială: