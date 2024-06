Sursa foto: Sibfest.ro

VIDEO Actorul Marius Manole, la FITS: ”Eu nu sunt un băiat citit. Eu am citit 20 de cărți la viața mea” / ”Când am intrat în teatru, am intrat într-o făcătură de lume. Niște oameni care nu erau artiști, erau niște făcături”