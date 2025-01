VIDEO A început noua eră: Novak Djokovic, primul antrenament cu antrenorul Andy Murray

Novak Djokovic s-a pregătit marți pentru prima dată sub comanda noului său antrenor, fostul rival Andy Murray. Djokerul se află la Melbourne, acolo unde va participa în perioada următoare la Australian Open.

Pe Margaret Court Arena, Nole s-a pregătit sub atenta îndrumare a lui Murray.

Pe celebra arenă din complexul din Melbourne s-a mai antrenat la aceeași oră și Carlos Alcaraz. Însoțit de antrenorul Juan Carlos Ferrero, ibericul s-a antrenat preț de aproape două ore cu Djokovic.

În vârstă de 37 de ani (la fel ca și Djokovic), Andy Murray a renunțat recent la tenis și a acceptat să devină antrenorul sârbului.

Cei doi au împreună 27 de titluri de Grand Slam: trei ale scoțianului și 24 de partea lui Nole.

Djokovic va încerca la Australian Open să cucerească cel de-al 25 titlu major din carieră. Reamintim că sârbul are 10 trofee câștigate pe Rod Laver Arena.

Australian Open va avea loc în perioada 12-26 ianuarie.

