Bob Dylan susţine din toamnă 23 de concerte în Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Legenda folk şi laureatul Premiului Nobel Bob Dylan va susţine 23 de concerte în Europa, începând din 16 octombrie. La Palais des Congrès din Paris va cânta în 30 şi 31 octombrie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aflat în prezent într-un turneu de vară în Statele Unite, artistul în vârstă de 84 de ani revine în Europa în această toamnă. Biletele vor fi puse în vânzare pentru public în 18 iulie.

În Europa, din 16 octombrie, artistul va concerta la Helsinki, Stockholm, Copenhaga, Bruxelles (trei concerte la Bozar), Amsterdam (două concerte), Brighton, Swansea (trei concerte în noiembrie), Coventry, Leeds, Glasgow, Belfast, Killarney şi Dublin.

Cântăreţul american a apărut pentru prima dată pe scena newyorkeză la începutul anilor 1960 şi de atunci a vândut peste 125 de milioane de albume în întreaga lume.

Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2016 pentru „crearea de noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, Robert Allen Zimmerman, pe numele său adevărat, este considerat unul dintre cei mai mari cantautori din toate timpurile.

Printre cele mai celebre melodii ale sale se numără „Blowin’ in the Wind”, „The Times They Are a-Changin’”, sau „Like A Rolling Stone”.