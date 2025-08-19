Vicepreședintele partidului extremist AUR Dan Tanasă insistă cu discursul anti-imigranți: ”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român!” / Deputatul a cerut recent ca România să nu mai primească imigranți / A fost contrazis de Mohammad Murad, deputat AUR: ”Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tanasă, marți, pe pagina sa de Facebook.

A primit aproape 3.000 de comentarii în 5 ore, multe dintre ele fiind împotrivă.

Vicepreședinte al AUR, Dan Tănasă a susținut recent în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”. Replica a venit atunci de la Mohammad Murad, deputat AUR, care de la tribună a povestit cum la 17 ani a venit în România la studii și dacă atunci cineva ar fi spus „nu vrem străini”, nu ar fi ajuns medic, la fel ca alți 5.000 de medici arabi care muncesc în spitalele din România pentru a salva vieți. „Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a adăugat deputatul AUR Mohammad Murad.

Vicepreședintele AUR Dan Tanasă a spus de la tribuna parlamentului că i ”se rupe sufletul de cei care au de suferit, pe unde au ei de suferit”.

„Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! (…) România are deja multiculturalism. Nu avem nevoie de refugiați, nu avem nevoie de azilanți”, a completat Tanasă.

Deputatul AUR Mohammad Murad a solicitat apoi cuvântul și a spus, de la tribuna Parlamentului:

„Voi vorbi ca Murad, românul care a fost bine primit în România la vârsta de 17 ani.

Înainte de toate suntem oameni. Înainte de orice, toate religiile cred în Dumnezeu. Valorile cele mai importante – caracter, asumare, credință – toate au un singur Dumnezeu sus. Există o singură Românie, nu cred că după alegeri există un câștigător și un perdant. Există o țară care câștigă sau pierde.

Nu cred că este o problemă că sunt mai puțin de 63 de migranți în România, nu sunt mai mulți.

Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici arabi în spitalele românești. Vreți să dați afară 5.000 de arabi care muncesc cot la cot pentru a salva oameni?

Trebuie să avem brațele deschise în primul rând unul pentru altul și al doilea rând noi pentru toți. Nu mai putem să punem granițe.

Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii? Politica de a fi om e mai puternică decât orice”, a reacționat Murad.