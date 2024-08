Vicepreședinte PNL: Propun convocarea BPN al PNL, luni, la prima oră, şi analizarea de urgenţă a retragerii miniştrilor PNL din guvernarea Ciolacu

Vicepreşedintele PNL Adrian Cozma anunţă că ipocrizia şi duplicitatea conducerii PSD exprimată astăzi la Congresul PSD l-au determinat să propună convocarea BPN al PNL, luni, la prima oră, şi analizarea de urgenţă a retragerii miniştrilor PNL din guvernarea Ciolacu. El arată că Marcel Ciolacu nu trebuie să meargă în această competiţie pentru prezidenţiale din poziţia de prim-ministru şi dacă tot urăşte atât de mult PNL şi pe Preşedintele Iohannis, să renunţe la funcţia de prim-ministru, transmite News.ro.

”Ipocrizia şi duplicitatea conducerii PSD exprimată astăzi la Congresul PSD m-au determinat să propun convocarea BPN al PNL, luni, la prima oră, şi analizarea de urgenţă a retragerii miniştrilor PNL din guvernarea Ciolacu. Eu cred că, în condiţiile declaraţiilor şi acuzaţiilor absurde, populiste şi mincinoase făcute de Ciolacu, Grindeanu şi alţi fruntaşi ai PSD la adresa Preşedintelui şi a membrilor PNL, faptele şefilor PSD nu pot trece nesancţionate (iniţial, am crezut că este congresul populist- al extremistilor de la SOS). ”Nu cred că vreunul dintre colegii mei vor mai putea sta la masă la şedinţele de guvern sau în alte condiţii cu cei care astăzi ne-au jignit atât de rău”, mai spune Cozma. El arată că ”ceea ce a făcut domnul Grindeanu este total nedem şi neelegant pentru un ministru şi dacă are onoare ar trebui să-şi dea demisia urgent cu tot cu ceasul acela scump de la mână care îl tot ascunde”. ”Din păcate, nu am niciun fel de aşteptări de la domnia sa, fiind singurul prim-ministru din istorie care s-a încuiat în clădirea Guvernului ca să nu fie dat afară de Dragnea. Tot Grindeanu rămâne în istorie ca fiind singurul prim-ministru al României care a fost dat jos de propriul partid din fruntea Guvernului, prin moţiune”, afirmă liberalul. Adrian Cozma mai declară că ”Marcel Ciolacu nu trebuie să meargă în această competiţie din poziţia de prim-ministru”. ”Dacă tot urăşte atât de mult PNL şi pe Preşedintele Iohannis, să renunţe la funcţia de prim-ministru!”, spune Cozma. El mai scrie că ”Marcel Ciolacu a adus ghinion şi echipei naţionale la campionatul din Germania şi aduce şi Românie ghinion prin tot ceea ce face!”.