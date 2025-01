Vicepremierul moldovean Dumitru Alaiba: „Anunțul Rusiei de a relua livrările de gaze către regiunea transnistreană nu este decât un alt episod din lungul serial de șantaj energetic”

Vicepremierul Republicii Moldova, Dumitru Alaiba, a declarat vineri, într-o postare pe Facebook, că anunțul Moscovei privind reluarea livrărilor de gaze spre Transnistria „nu este decât un alt episod din lungul serial de șantaj energetic asupra Moldovei”

„Rusia face ceea ce știe cel mai bine: creează artificial probleme și apoi pretinde că vine cu soluții. Kremlinul comite acte de agresiune, după care dă vina pe victimă.

Este o tactică veche, folosită de ani de zile – între 1992 și 1994, 1998, 2006, 2009, 2021, 2022 și, iată, în 2025. De fiecare dată când nu le plăcea vreo decizie luată la Chișinău, venea fie un embargou economic, fie un nou șantaj energetic. Așa am trăit timp de peste 30 de ani. Așa am ratat multe oportunități de dezvoltare. Așa am bătut pasul pe loc. Și multe tentative de diversificare a surselor de energie au fost sabotate cu succes, pentru a ne ține ostatici”, a afirmat Alaiba.

Oficialul moldovean, care este și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a explicat că „șantajul energetic este arma preferată a kremlinului, iar scopul lor este clar – să creeze daune, să semene nemulțumire, să dezbine societatea noastră, să aducă la putere grupări criminale care să le fie loiale și, în final, să ne deturneze parcursul european. Deși au încercat de cel puțin șase ori, până acum nu le-a reușit!

Kremlinului nu îi pasă câți oameni suferă urmare a șantajurilor și embargourilor sale. Cu cât mai mulți, cu atât mai eficientă presiunea. Cu atât mai tare se bucură. Asta e viziunea lor.

Rusia pur și simplu nu vrea să accepte realitatea. Republica Moldova și-a ales calea – o cale europeană, a democrației, dezvoltării, demnității și libertății. Acest fapt îi scoate din minți. Își doresc să ne vadă divizați, slabi, în genunchi”.