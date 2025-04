Viața în scaun rulant: trei membri ai echipei MotiShop recomandă produse și soluții pentru o viață cât mai independentă

În vara anului 1999, la vârsta de 19 ani, George Ivanof plonja în Râul Siret, fără să știe că adâncimea apei nu era suficient de mare. A fost săritura care i-a schimbat total viața: suferind o leziune a măduvei spinării, George a fost nevoit să învețe să o ia de la capăt într-un scaun rulant. Astfel, a intrat în contact cu echipa Motivation încă de la înființare, la început ca beneficiar al echipamentelor de mobilitate, ulterior devenind unul dintre membrii echipei. Din 2009, este coordonatorul echipei MotiShop Galați și se raportează la lume și la oameni dintr-o perspectivă diferită: pentru el, utilizarea scaunului rulant nu este o problemă de sănătate, ci doar modul lui particular de a se deplasa zilnic.

„Recomand cu încredere produsele MotiShop pentru că sunt gândite cu adevărat pentru nevoile reale ale persoanelor care se confruntă cu provocări legate de mobilitate sau cu gestionarea unei stomii. Fie că vorbim despre echipamente de mobilitate personalizate, dispozitive pentru managementul urinar sau soluții pentru îngrijirea stomelor, fiecare produs este ales cu grijă, punând accent pe confort, siguranță și discreție. Am apreciat dintotdeauna faptul că MotiShop nu oferă doar produse, ci și sprijin real, o abordare umană, adaptată fiecărui caz în parte. Pentru cineva care are nevoie de astfel de echipamente, diferența se simte imediat. MotiShop se diferențiază prin soluțiile personalizate și grija reală față de nevoile fiecărui client. Echipamentele sunt adaptate nevoilor individuale ale utilizatorilor, sunt livrate rapid și cu profesionalism. Calitatea și empatia fac diferența.“

Lucian Hărăguș și-a început viața în scaun rulant la vârsta de 15 ani, când o săritură în apă a venit și pentru el „la pachet“ cu un traumatism vertebro-medular cervical. A trebuit să reînvețe totul, de la noul mod de deplasare, la reorganizarea activităților în noua sa realitate, pe care o numește „faza de actualizare 2.0“. În prezent, are 32 de ani și este tehnician evaluare și prescriere dispozitive de mobilitate. A intrat în contact cu produsele MotiShop în urma unei tabere active organizate de Fundația Motivation, unde a aflat pentru prima dată informații despre diferitele modele de scaune rulante și diferențele dintre ele.

„În momentul de față folosesc un scaun rulant activ (Quickie Nitrum) și un handbike electric. Scaunul rulant mă ajută să mă deplasez cu ușurință pe distanțe scurte sau medii; handbike-ul mă ajută să mă deplasez pe distanțe lungi sau pe teren accidentat, practic zone în care eu n-aș putea niciodată să ajung cu un scaun rulant obișnuit. Efectele pozitive sunt evidente din primele minute de utilizare: creșterea semnificativă a independenței utilizatorului. Când realizezi că poți să te deplasezi zeci de kilometri cu un dispozitiv asistiv electric, câștigi o stare de bine ce merită trăită cât se poate de des. Consultanții MotiShop sunt utilizatori de scaun rulant, iar experiențele și sfaturile lor mi-au fost foarte utile.“

Adriana Olteanu a intrat în contact cu echipa MotiShop în urmă cu 20 de ani. Pasionată de sport, a participat la un stagiu de viață independentă pentru persoanele în scaun rulant și, din acel moment, viața ei s-a schimbat total. Din 2016, este tehnician de evaluare la MotiShop, cei mai buni furnizori de mobilitate, din punctul ei de vedere.

„Momentan folosesc scaunul rulant Panthera x, disponibil în exclusivitate pe motishop.ro. Scaunul îmi ușurează deplasarea de acasă la serviciu și îmi facilitează transferul. Folosesc și diferte accesorii comercializate de MotiShop: o pernă specială, care îmi asigură confortul și îmi protejează sănătatea pielii; catetere urinare, de cea mai bună calitate. Am apelat și la adaptarea auto, care mă ajută să mă deplasez în siguranță oriunde am nevoie. Recomand produsele MotiShop tuturor celor care își doresc independență și libertate de mișcare. La prima interacțiune cu specialiștii MotiShop, am găsit oameni dispuși să mă ajute, să mă îndrume, să îmi ofere cele mai bune sfaturi legate de aceste produse. M-au ajutat să îmi aleg scaunul potrivit și perna potrivită nevoilor mele.“

Cum poate fi îmbunătățită viața persoanelor în scaun rulant?

Adriana rezumă totul în două cuvinte: acces și accesibilitate.

George susține și explică cele două concepte: acces real la echipamente de mobilitate de calitate și o infrastructură adaptată (rampe, trotuare accesibile, transport public prietenos). „La fel de important este și sprijinul emoțional, integrarea socială și o atitudine mai deschisă din partea comunității. Totul începe cu respect și înțelegere.“

Lucian consideră că atitudinea utilizatorului de scaun rulant este esențială. Dacă te opui schimbării aduse de viață sau destin, tranziția va fi mai grea și mai dureroasă. Trebuie să accepți schimbarea și să o privești ca pe un nou început. „Modul în care am învățat să gestionez variabilele care apar în viața mea, organizarea programului pentru a evita monotonia și stilul de viață divers mă fac să-mi îmbunătățesc viața constant. Evident, dacă am avea sprijin mai mult din partea autorităților, ar fi deosebit. Scaunele rulante active sunt costisitoare, dar un produs de calitate îți poate îmbunătăți mult viața și modul în care îți desfășori activitatea.“

Detalii despre scaunele rulante, dispozitivele și echipamentele de mobilitate în oferta MotiShop sunt disponibile pe www.motishop.ro. Coordonatorii din centrele regionale din țară pot fi contactați pentru informații suplimentare.