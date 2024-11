Via Montenapoleone din Milano a devenit cea mai scumpă destinație de shopping depășind Fifth Avenue din New York / Strada cu cele mai scumpe chirii per metru pătrat din lume

Via Monte Napoleone din Milano a depășit celebra Fifth Avenue din New York, devenind cea mai scumpă locație pentru retail de lux la nivel global, cu chirii care depășesc 20.000 de euro pe metru pătrat anual, relatează BoF.

La prima vedere, strada de 350 de metri ar putea părea o arteră obișnuită din capitala italiană a modei, împărțită între dubițe, Vespe, Porsche-uri și turiști. Dar această stradă compactă este acum în topul listei celor mai scumpe locații comerciale, devansând străzi precum New Bond Street din Londra și Champs-Élysées din Paris – o premieră pentru Europa în ultimii 34 de ani.

Raportul Main Streets Across the World al grupului imobiliar Cushman & Wakefield atribuie această performanță creșterii robuste a chiriilor pe Via Monte Napoleone, de peste 30% în ultimii doi ani, susținută și de aprecierea euro față de dolar.

Pe această stradă, unde Kering, proprietarul Gucci, a achiziționat un spațiu comercial de top în cea mai mare tranzacție imobiliară europeană din ultimii doi ani, chiriile pot ajunge la 20.000 de euro pe metru pătrat. Comparativ, pe Fifth Avenue din New York, chiriile ating 19.537 de euro pe metru pătrat, dar creșterea a stagnat.

Via Monte Napoleone găzduiește unele dintre cele mai renumite nume din industria modei, precum Fendi, Dior, Valentino, Loro Piana și Tod’s, alături de branduri emblematice ca Versace, Prada și Gucci. Toate acestea își prezintă colecțiile la Săptămâna Modei din Milano, sporind atractivitatea zonei pentru cumpărători și turiști.

Spre deosebire de Galleria Vittorio Emanuele II, un alt punct de atracție faimos al orașului, Via Monte Napoleone este mai discretă, dar mult mai profitabilă.

„Prețurile sunt excepțional de ridicate, nu doar datorită prestigiului, ci și din cauza lipsei de spații disponibile,” explică Diletta Giorgolo, șefa departamentului rezidențial de la Sotheby’s International Realty Italia.

Chiar dacă Milano atrage mai puțini turiști decât Paris, New York sau Hong Kong, orașul a devenit o destinație de top pentru cumpărătorii de lux din afara UE, datorită facilităților de tax-free shopping. În plus, evenimentele globale precum Expo Milano care are loc din 2015 și Săptămâna Modei au revitalizat orașul, atrăgând vizitatori înstăriți,” spune jurnalista britanică Scarlett Conlon, care lucrează chiar în oraș.

JJ Martin, fondatoarea brandului La DoubleJ, consideră că Via Monte Napoleone reflectă perfect calitatea, pasiunea și măiestria artizanilor italieni.

„Milano merită această recunoaștere pentru toată frumusețea radicală și angajamentul față de cea mai înaltă calitate posibilă,” spune ea.

Succesul Via Monte Napoleone subliniază reputația Milano ca centru al luxului și al excelenței italiene. Pe lângă modă, însă, ceea ce face strada specială, după cum spune JJ Martin, este un detaliu pur italian: „Poți găsi o farfurie de paste și un pahar de vin incomparabil mai bune în apropiere.”