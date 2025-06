Verstappen e singurul din F1 care amintește de Senna, transmite legendarul Fittipaldi

Într-o grilă de start a Formulei 1 dominată de mulți piloți talentați, doar unul singur amintește de Ayrton Senna, iar acesta este Max Verstappen, este de părere legendarul Emerson Fittipaldi.

La podcastul „Beyond the Grid”, Fittipaldi l-a lăudat puternic pe Verstappen, cel despre care a spus că este singurul din lumea F1 care are „nuanțe” din stilul de pilotaj al lui Senna.

Max are o calitate unică de a reuși să extragă totul din monopostul său, este de părere Fittipaldi.

„Max este la un nivel de conducere incredibil. El poartă acum pe spate monopostul RedBull. El nu pilotează, el efectiv cară mașina.

În situații precum Marele Premiu al Braziliei de anul trecut, am fost acolo. Este uimitor ce a făcut. Mă întorc la Ayrton Senna pentru a compara stilul său de conducere, este similar”, spune Emerson Fittipaldi.

Legendarul brazilian a cucerit titlul mondial din Formula 1 la edițiile din 1972 și 1974.

Pe Verstappen față de restul piloților din Formula 1 îl diferențiază nu doar viteza sa brută, ci și capacitatea incredibilă de a exploata fiecare gram de performanță din monopostul RedBull.

„Cred că ceea ce este efectiv impresionant este faptul că el este capabil să utilizeze 100% din mașină full-time.

Este mereu la limita echilibrului, folosește toată aderența disponibilă – la frânare, în viraj, la ieșire. Controlează perfect cele patru roți”, completează Fittipaldi.

În vârstă de 78 de ani, Fittipaldi este realmente uimit de calitățile lui Max, campionul ultimelor patru ediții de campionat din Formula 1.

