Veniturile grupului Kering scad cu 12% în trimestrul IV, CEO-ul vede o „stabilizare” a situației

Grupul Kering a raportat vânzări mai bune decât așteptările în trimestrul al patrulea, în ciuda declinului continuu al brandului său principal, Gucci. CEO-ul François-Henri Pinault consideră că grupul francez de lux a ajuns la un punct de „stabilizare”, după un an marcat de pierderi semnificative, potrivit wwd.com.

Proprietarul mărcilor Saint Laurent, Balenciaga și Bottega Veneta a anunțat că veniturile pentru perioada octombrie-decembrie 2024 au scăzut cu 12%, ajungând la 4,39 miliarde de euro.

Aceste cifre au fost mai bune decât estimările analiștilor, care anticipau o scădere de 15%, până la 4,22 miliarde de euro. Totuși, anul 2024 a fost unul dificil pentru Kering, marcat de multiple avertismente privind profitul, care au determinat o scădere de peste 40% a prețului acțiunilor.

Gucci, într-o perioadă de instabilitate

Situația brandului Gucci rămâne tensionată, după plecarea bruscă a directorului de creație Sabato De Sarno, la mai puțin de doi ani de la preluarea funcției. Momentan, nu a fost anunțat un înlocuitor.

Pentru întregul an 2024, Kering a raportat o scădere de 46% a profitului operațional, ajungând la 2,55 miliarde de euro, ușor peste estimarea inițială de 47%. Gucci a reprezentat 63% din profitul operațional al grupului.

Marja operațională a scăzut la 14,9% în 2023, comparativ cu 24,3% în 2022.

Profitul net a scăzut cu 62%, la 1,13 miliarde de euro.

În ciuda acestor rezultate, grupul a înregistrat o îmbunătățire față de trimestrul al treilea, când veniturile scăzuseră cu 15%.

„Într-un an dificil, am accelerat transformarea mai multor branduri și am lucrat pentru a întări sănătatea și atractivitatea mărcilor noastre pe termen lung”, a declarat François-Henri Pinault, CEO Kering.

„Eforturile noastre trebuie să continue, dar suntem încrezători că am adus Kering într-un punct de stabilizare, de unde ne putem relua treptat traiectoria de creștere.”

Performanțele brandurilor Kering în T4

Majoritatea diviziilor de lux ale Kering au înregistrat scăderi ale vânzărilor organice în trimestrul al patrulea:

Saint Laurent: -8%

Balenciaga și Alexander McQueen (parte din divizia „alte branduri”): -4%

Bottega Veneta: +12% (singura marcă în creștere)

Bottega Veneta urmează, însă, o tranziție majoră după plecarea directorului de creație Matthieu Blazy. Louise Trotter, noul director de creație, își va prezenta prima colecție în cadrul Milan Fashion Week pentru sezonul primăvară 2026.

Divizia Kering Eyewear și Corporate a fost excepția, raportând o creștere de 10% a vânzărilor.

Viitorul Gucci și noua strategie

Toată atenția se îndreaptă acum către noua strategie a Gucci. Stefano Cantino a preluat funcția de CEO al brandului pe 1 ianuarie 2025, după ce s-a alăturat companiei în mai 2024, ca director general adjunct.

„Este esențial ca noua echipă de conducere a Gucci să comunice clar strategia de redresare. Fie că vorbim despre marketing, o nouă viziune creativă sau investiții specifice, toate acestea sunt cruciale pentru a recâștiga încrederea investitorilor”, a comentat Jelena Sokolova, analist senior la Morningstar.

Kering rămâne în urmă față de rivali

Kering continuă să subperformeze față de principalii săi concurenți din industria luxului:

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a înregistrat o scădere organică de doar 1% în divizia sa principală de modă și produse din piele, depășind estimările de -3%.

Compagnie Financière Richemont a raportat o creștere surprinzătoare de 10% a veniturilor în aceeași perioadă.

Hermès International urmează să publice rezultatele pentru T4 în cursul acestei săptămâni.

În timp ce Gucci și Saint Laurent trec printr-o perioadă de tranziție dificilă, grupul Kering își propune să stabilizeze afacerile și să revină pe un trend ascendent în 2025.