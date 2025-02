Van der Poel câștigă cel de-al șaptelea titlu mondial la ciclocros și egalează un record istoric

Înainte ca și el să atace la începutul celui de-al patrulea tur. Nieuwenhuis a rezistat o vreme, dar apoi a cedat, lăsând medalia de bronz unui alt belgian, Thibau Nys, în vârstă de 22 de ani, campion european în noiembrie și una dintre viitoarele stele ale disciplinei. Totuși, acesta a anunțat recent că se va concentra pe cursele de șosea timp de un an sau doi.

Men Elite 🏆 at the 2025 UCI Cyclo-cross World Championships in Liévin:

🥇 Mathieu van der Poel 🇳🇱

🥈 Wout van Aert 🇧🇪 +45s

🥉 Thibau Nys 🇧🇪 +1:06 @gaetan_sportpic #Lievin2025 pic.twitter.com/KUbRj8MfuP

