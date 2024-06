Val de ironii, după ce ministrul Ligia Deca a propus ca elevii să poată lipsi dublu decât în prezent până li se scade nota la purtare: „Era firesc, din moment ce se dau burse pentru note sub 5” / „România lucrului bine făcut. Atât s-a putut în două mandate”

Ligia Deca, ministrul Educației, generează un nou val de ironii în mediul online, de data aceasta cu propunerea oficială ca elevilor să le fie scăzută nota la purtare abia atunci când cumulează 40 de absențe nemotivate pe an școlar, în loc de 20 de absențe cum este în prezent. „Era firesc, din moment ce se dau burse pentru note sub 5”. „Ministerul Analfabeților Chiulangii!!! Și așa era enorm numărul de absențe nemotivate”. „Cine are absențe mai multe primește Bursă mai mare. România lucrului bine făcut. Atât s-a putut în două mandate!” – comentează cititorii Edupedu.ro.

Propunerea ca media anuală la purtare să fie scăzută cu câte 1 punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar (față de numărul de 20 de absențe nemotivate acceptate în prezent) din totalul orelor de studiu a fost lansată oficial de Ministerul Educației în proiectul privind Statutul Elevului 2024 care a fost pus în consultare publică în urmă cu două zile. Pe lângă cele 39 de absențe nemotivate care le sunt permise fără nicio repercusiune, elevii mai pot avea încă 40 de ore absentate care să fie motivate de părinte, la fel ca până acum.

Relaxarea pragului de ore absentate apare în plin an electoral, înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale. Potrivit surselor Edupedu.ro, ministrul PNL al Educației Ligia Deca caută sprijinul liberalilor pentru a candida în alegerile parlamentare.

Ironiile cititorilor Edupedu.ro la propunerea Deca de dublare a numărului de absențe de la care elevii să fie sancționați cu scăderea notei la purtare:

Ministerul Analfabeților Chiulangii!!! Și asa era enorm nr de absente nemotivate…

Cine are absențe mai multe primește Bursă mai mare. Romania lucrului bine făcut. Atât s-a putut în două mandate!

Atat timp cat multi medici semneaza scutiri si adeverinte medicale la cerere, ad libitum, fara nici o masura sau limita, aproape nici nu are mare importanta la cate absente se scade nota la purtare. Oricum motiveaza tot, ori de cate ori este nevoie. S-ar putea face niste controale, prin sondaj macar, in ceea ce priveste scutirile medicale. Doar un exemplu: sunt mii de familii care fac turism intensiv in timpul saptamanilor de scoala, de cateva ori pe an cel putin, impreuna cu toti copiii lor . Toata lumea stie, pentru ca nici macar nu se jeneaza vreun pic. Chiar dimpotriva, toti vad poze pe Fb cu ei in Mauritius, Caraibe, Thailanda etc. Banuiesc ca exista chiar competitii informale intre cei care au prea multi bani si prea mult tupeu ca sa se sinchiseasca de niste amarate de reguli pentru toti muritorii. De profesori si scoala, nici atat! Dupa care vin cu una sau mai multe adeverinte medicale care nu pot fi contestate, desi toti stiu ca sunt date in mod fraudulos, cu fals in acte sau cum s-o mai numi infractiunea respectiva… Mai jos decat atat nu a fost (adusa !!!) institutia scolii niciodata! Si tare mi-e teama ca vom vedea lucruri si mai rele pentru ca nimeni nu ia masuri reale si imediate. Ar fi si tardive poate, la halul in care a ajuns totul. – Mariana